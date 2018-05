MotoGp, per i bookmakers il Mondiale è finito

Scende sensibilmente la quota per il successo iridato di Marc Marquez. Secondo i bookmakers, lo spagnolo della Honda con i suoi 36 punti di vantaggio in classifica non avrà difficoltà a conquistare il settimo titolo iridato della carriera.

Dopo la vittoria nel Gp di Le Mans, e la contemporanea caduta di Dovizioso, la giocata su Marquez campione del mondo vale 1,15 la posta per quasi tutte le agenzie di scommesse.

Dietro a lui perdono terreno tutti gli altri, in classifica come nelle quote: la rimonta iridata di Andrea Dovizioso si gioca a 6,50. Pagati a 10,00 i due piloti della Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Vinãles. Jorge Lorenzo a 250.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 07:30