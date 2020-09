MotoGp, Petrucci: "Passi in avanti"

Danilo Petrucci ha così commentato le prove libere di Misano, chiuse al nono posto. “Dopo il test di martedì scorso siamo riusciti a compiere alcuni passi avanti. Fin da questa mattina sono riuscito ad avere delle sensazioni positive in sella alla mia moto”.

“Nel pomeriggio ho segnato un buon tempo e, anche se non credo sarà sufficiente per entrare direttamente in Q2, sono fiducioso perché abbiamo ancora del margine per poter migliorare. Speriamo di riuscire a farlo domattina nella FP3, dove sarà importante rimanere nei primi dieci”, ha concluso il ducatista.

