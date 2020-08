MotoGp, Petrucci sempre più giù: "Non ho buone sensazioni"

Danilo Petrucci undicesimo al traguardo in Austria ha così commentato la sua gara: “Purtroppo sia nella prima che nella seconda parte della gara non sono riuscito a recuperare posizioni dopo la partenza, rimanendo attardato dietro ai miei avversari”.

“Prima della bandiera rossa ero riuscito a trovare un buon ritmo per cercare di ricucire il distacco sul gruppo che mi precedeva, ma alla ripartenza non ho più ritrovato le stesse condizioni. Sarà importante nei prossimi GP riuscire finalmente ad ottenere un buon piazzamento in qualifica per poter fare la differenza durante i primi giri della gara”.

OMNISPORT | 24-08-2020 09:45