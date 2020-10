MotoGp: Petrucci trionfa a Le Mans, incubo Valentino Rossi

Danilo Petrucci ha conquistato il Gran Premio di Francia, decima prova del Mondiale di MotoGp. A Le Mans, in una gara condizionata dalla pioggia, il centauro della Ducati ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, sul podio con lui Alex Marquez e Pol Espargarò. Dovizioso è quarto e rosicchia punti importanti al leader Quartararo, decimo. Nono Mir.

Domenica da dimenticare per Valentino Rossi, caduto dopo poche curve. Per il Dottore è il terzo zero di fila.

LA GARA

L’incognita meteo la fa da padrone. La pioggia aumenta poco prima della partenza e costringe gli organizzatori a posticipare il via, mentre le scuderie decidono quale gomma utilizzare su un asfalto bagnato, ma non troppo.

Al via subito il colpo di scena: Valentino Rossi cade alla terza curva, e la moto si spegne. E’ il terzo zero di fila per lui, tradito dall’asfalto bagnato. Ducati protagoniste: Petrucci, Miller e Dovizioso sono davanti a tutti. Male Bagnaia, malissimo Vinales, ventesimo.

Il bagnato rimescola totalmente le carte. Dietro alle Ducati di Petrucci, Dovizioso e Miller, crollano le Yamaha con Quartararo che scivola nelle retrovie, Vinales è agli ultimi posti. Molto indietro anche Mir.

A metà gara davanti a tutti c’è sempre Petrucci, a suo agio sul tracciato transalpino. Poi le due Ducati di Dovizioso e Miller, con Rins in arrivo con la sua Suzuki.

Al quindicesimo giro Rins raggiunge Miller e duella con lui per il terzo posto. Dietro scivola a terra Morbidelli, che riesce a ripartire ma si ritrova ultimo.

Finale al cardiopalma: Dovizioso e Petrucci lottano per la prima posizione, il pilota ternano resiste e dopo un contatto il forlivese scivola in quarta posizione. Un giro dopo Miller, terzo, è costretto al ritiro per una rottura della sua Ducati.

Rins sorpassa Petrucci e Dovizioso e sale in testa, ma cade poco dopo in curva 3, e davanti tornano i due piloti Ducati, tallonati da un rinato Alex Marquez. Al 24esimo giro lo scatenato spagnolo sorpassa il forlivese e si mette all’inseguimento di Petrucci. Dovizioso, in grande difficoltà, è superato poco dopo anche Pol Espargaro.

Petrucci resiste al ritorno di Alex Marquez e conquista la prima vittoria stagionale, al terzo posto Pol Espargaro, poi Dovizioso.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1 D. PETRUCCI 45:26.578

2 A. MARQUEZ 1.207

3 P. ESPARGARO 1.720

4 A. DOVIZIOSO 3.724

5 M. OLIVEIRA 3.965

6 J. ZARCO 4.336

7 T. NAKAGAMI 5.822

8 S. BRADL 15.964

9 J. MIR 16.331

10 F. QUARTARARO 16.435

