MotoGp: Pol in Honda, Aleix approva

Aleix Espargaró si è soffermato sulla possibilità che il fratello Pol si accasi alla Honda.

"In casa della KTM stanno facendo una certa pressione, lo apprezzano molto e vogliono che rimanga. Però quando la Ferrari ti chiama, per fare un esempio automobilistico, è molto difficile dire di no. Vedremo, penso che la Repsol Honda sia la "squadra dei sogni" nella storia del Campionato mondiale MotoGp e se a Pol si presenterà questa opportunità non sarà facile dirle di no" ha spiegato il pilota dell'Aprilia ai microfoni di RTVE.

"Se continueremo a crescere come stiamo facendo potremo essere una sorpresa" ha aggiunto Aleix, parlando dei piani futuri in MotoGp della Casa di Noale.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 12:37