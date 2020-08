MotoGp, pole di Pol Espargarò. Caduta per Valentino Rossi

Il centauro della KTM Pol Espargarò ha conquistato la pole position del Gran Premio di Stiria, classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il pilota della Honda Nakagami di appena 22 millesimi, e Johan Zarco (che partirà però dalla pit lane per la penalizzazione ricevuta dopo la manovra pericolosa nell’ultimo Gran Premio). Quindi Mir e Jack Miller.

Faticano le Yamaha, Vinales partirà dal quinto posto, Quartararo nono, Morbidelli decimo. Male Valentino Rossi, quattordicesimo dopo essere caduto in Q1, fortunatamente senza conseguenze. Solo ottavo Andrea Dovizioso.

LE QUALIFICHE

Q1 sfortunata per Valentino Rossi, che cade all’ingresso della curva 9 mentre cerca il tempo e resta escluso dalla Q2: scatterà dalla quattordicesima piazza. Alla manche successiva passano le due Ducati di Danilo Petrucci e Johan Zarco. Eliminati dalla Q2 anche Binder e Aleix Espargarò, sempre in coda le due Honda ufficiali di Bradley Smith e Alex Marquez, in diciottesima e diciannovesima posizione.

Q2: regna l’equilibrio, dopo la prima run Nakagami sulla Honda, Pol Espargarò su KTM e Quartararo su Yamaha sono davanti a tutti. Quindi Vinales, Zarco è sesto seguito dalle Suzuki di Rins e Mir. Dopo una breve pausa di nuovo tutti in pista per il gran finale: la pole si gioca sul filo dei centesimi.

Espargarò piazza il tempo di 1:23.580: è il migliore di tutti. Dietro di lui Nakagami e Zarco. Quindi Mir e Miller. Faticano le Yamaha: Vinales è sesto (partirà quinto in virtù della penalizzazione di Zarco), Quartararo scivola in decima posizione. Anche Dovizioso non brilla, è nono.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 P. ESPARGARO 1:23.580

2 T. NAKAGAMI +0.022

3 J. ZARCO +0.052 (partirà dalla pit lane)

4 J. MIR +0.098

5 J. MILLER +0.120

6 M. VIÑALES +0.198

7 A. RINS +0.202

8 M. OLIVEIRA +0.217

9 A. DOVIZIOSO +0.269

10 F. QUARTARARO +0.286

OMNISPORT | 22-08-2020 15:27