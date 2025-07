Gp Repubblica Ceca: Bagnaia va oltre la pole e lancia l'allarme: "La gomma si mangia tanto". Marquez spiega la caduta

Le parole di Pecco Bagnaia dopo la conquista della sua prima pole position stagionale: "Ho sfruttato il momento". Marc Marquez sullo scivolone: "Troppa velocità"

Sorride finalmente Bagnaia a Brno: sfrutta la caduta di Marc Marquez (destinato al miglior giro) alla penultima curva e conquista la pole position nel Gran Premio di Repubblica Ceca, la sua prima nella stagione. Un piccolo capolavoro visto che Pecco è dovuto prima passare dal Q1 e ha dovuto smaltire diverse difficoltà e arrabbiature. Lo spagnolo comunque gli partirà al fianco in prima fila completata dalla Yamaha di Quartararo.

Bagnaia: “Felice per la pole, la Q1 un vantaggio”

Passato dalla forche caudine del Q1 peraltro cominciato pure male con un giro abortito nel primo time attack, Pecco Bagnaia ha saputo rialzarsi centrando il pass per il Q2 e poi, anche qui dopo un “no time” al primo tentativo andarsi a prendere quel tempone che poi al netto della caduta di Marquez gli ha portato la pole position numero 25 in carriera.

“La Q1 è stato un vantaggio – ha detto Pecco dopo aver firmato la pole – mi ha permesso di capire come sfruttare la gomma. Quella davanti si mangia veramente tanto. Ho sfruttato un momento in cui non c’era nessuno in pista per fare il giro. Sono molto contento per questa pole arrivata nonostante le difficoltà. Ieri non abbiamo quasi girato, oggi con più carico dietro mi sono trovato meglio. Non sarà facile domani, non ho potuto provare molto il passo gara” – ha spiegato Bagnaia al termine delle qualifiche.

Marquez e la caduta nelle qualifiche di Brno

Il pilota della Ducati era destinato a conquistare l’ennesima pole position della stagione, che non è arrivata a causa di una caduta poco prima della fine del giro. E nello stesso punto poco prima era scivolato anche Zarco. Ci ha pensato proprio Marc Marquez a spiegare cosa è successo: “Sono andato lungo con troppa velocità, ma il giro era buono. Gomma hard all’anteriore? La gomma media cala subito davanti e dietro e dobbiamo capire cosa scegliere per la Sprint e per la gara lunga”.

Quartararo festeggia la prima fila

“Ho avuto qualcosa in più sul secondo run, speriamo di poter fare qualcosa di bello per la Sprint. Con che gomma? Non lo so, il feeling con le soft e le medie è stato buono, ma la pista è migliorata, dieci giri qua sono molto lunghi. Vediamo un po’ anche la scelta degli altri” – ha detto Quartararo, senza sbottonarsi troppo.