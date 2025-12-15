Quartararo rompe con Yamaha e va in Aprilia: Rivola ha un Diablo per capello nel dopo Martin che vuole Honda

Si accende già il mercato piloti MotoGP: Aprilia punta Quartararo sempre più in rotta con Yamaha, Martin sempre allettato dalla proposta Honda

Calma apparente aspettando il Natale e la nuova stagione che verrà. Ma le grandi manovre del mercato MotoGP sono già cominciate. Con un anno di anticipo visto che nel 2026 scadranno tutti o quasi i contratti tra piloti e scuderie. E allora aumentano le voci che vogliono Fabio Quartararo sempre più in rotta con la Yamaha. Il francese sarebbe finito nel mirino dell’Aprilia dove Jorge Martin è sempre in bilico ammaliato dalle avance Honda. Di tutto di più.

Quartararo scontento di Yamaha

Non le ha mandate a dire ultimamente Fabio Quartararo. Il rapporto del campione del mondo 2021 con Yamaha sembra ai minimi storici. Qualche pole qua e là ma risultati deludenti rispetto alle aspettative stanno logorando la pazienza del pilota francese che negli ultimi tempi è stato molto critico con la casa di Iwata.

‘El Diablo’ è stato molto chiaro sul suo futuro: non darà più priorità ai soldi rispetto al progetto sportivo, come ha fatto nel 2023, quando ha firmato uno storico rinnovo, diventando il pilota più pagato della MotoGP con uno stipendio di 12 milioni di euro all’anno.

Yamaha irritata da El Diablo

Frasi del tipo “Non vedo l’ora che finisca la stagione” e poi “E’ la Yamaha che punta sul V4” riferendosi al nuovo motore provato a Valencia non sono così tanto piaciute alla casa giapponese. Il pilota francese, dopo il test di Valencia col V4, aveva detto: “Troppo presto per dire se sono contento”.

La replica del direttore sportivo Paolo Pavesio non si è fatta attendere: “Capiamo la frustrazione di Fabio, ma la moto è migliorata, l’anno scorso abbiamo toccato il punto più basso. Ma siamo tutti professionisti e siamo sulla stessa barca. Gli abbiamo offerto l’opportunità di correre per la Yamaha e ha accettato”.

Mercato MotoGP: Quartararo in Aprilia, Martin in Honda

Allo stato attuale delle cose, a meno che la Yamaha non torni magicamente competitiva nelle prime gare del 2026 è difficile immaginare che Quartararo voglia prolungare il suo rapporto con la casa giapponese. Peraltro un pilota come El Diablo, velocissimo e campione del mondo, ha tantissimo mercato. Chi non lo vorrebbe in sella.

Su di lui ci starebbe facendo un pensierino Aprilia. La casa di Noale ha un team factory di primo livello con Bezzecchi e Martin. Lo spagnolo, reduce da un’annata da dimenticare, campione in carica ma quasi sempre da infortunato, già quest’anno aveva deciso di andare via ammaliato dalle sirene della Honda. Poi il team manager Massimo Rivola lo ha fatto desistere, al pari delle prestazioni in pista del Bez. Ma l’idea di Martinator sulla Honda non è del tutto tramontata.

A quel punto si libererebbe una moto e, come scrive El Nacional, Rivola potrebbe puntare forte su Quartararo, insomma un altro campione del mondo da mettere al fianco di Bezzecchi. Mentre Yamaha poi sarebbe costretta a puntare forte su Toprak Razgatlıoglu e trovare un altro nome buono senza escludere un colpo clamoroso come Pecco Bagnaia se dovesse separarsi da Ducati in cerca di rivincite specie se Borgo Panigale dovesse provare a portare Pedro Acosta in rosso.