MotoGp, Quartararo domina le libere 1 di Sepang

Subito grandi emozioni alle libere 1 in quel di Sepang, sede del Gran Premio della Malesia. Il più veloce in pista è stato Quartararo che ha fermato il cronometro sul tempo record di 1'59"027. Ottimo secondo tempo per Morbidelli, a pochi millesimi dal leader.

Il Campione del mondo Marquez ha chiuso in quarta posizione, davanti al ducatista Dovizioso. Ancora in forte ritardo Rossi. Il Dottore, con la sua Yamaha, si è classificato all'ottavo posto (1'59"893 il suo tempo).

SPORTAL.IT | 01-11-2019 07:57