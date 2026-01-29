Ducati sorride, Honda prende Quartararo e molla Marquez: effetto domino sul mercato MotoGP, che fine farà Bagnaia

Terremoto in MotoGP: il passaggio di Quartararo alla Honda scuote tutto il mercato, Marquez allora rinnova con Ducati mentre resta in dubbio il futuro di Bagnaia e quello di Luca Marini. Iniziati i pre-test in Malesia

Si è mosso addirittura il sito ufficiale della MotoGP. Eppure non ci sono comunicazioni da parte delle parti coinvolte ma solo una importante indiscrezione che ha acceso in un attimo il mercato piloti della classe regina e rischia di avere un effetto domino. Fabio Quartararo alla Honda sarebbe, o forse è, senza condizione, cosa fatta. Una mossa quasi a sorpresa mentre si parlava del pressing dei nipponici su Marc Marquez per un ritorno “a casa”. E adesso tutti i tasselli potrebbero andare a posto, dal campione del mondo con Ducati a Pedro Acosta passando per Pecco Bagnaia.

MotoGP: Quartararo in Honda, addio Yamaha

La bomba l’ha fatta esplodere Motorsport.com che non usa nemmeno condizionali. Così forte che anche il sito ufficiale della MotoGP l’ha riportata. Honda ha raggiunto un accordo con Fabio Quartararo per le prossime due stagioni a partire dal 2027. Il ventiseienne francese lascerà dunque la Yamaha alla fine di questa stagione ponendo fine ad un rapporto che dura dal suo debutto nella classe reginale nel 2019 e un titolo mondiale vinto nel 2021 raggiungendo 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position.

El Diablo aveva rinnovato con Yamaha lo scorso anno per altre due stagioni confidando nello sviluppo della casa giapponese che invece non c’è stato. A parte qualche pole e qualche podio, i risultati non sono arrivati e le ultime dichiarazioni del pilota francese avevano fatto capire una sorta di sfiducia anche nell’indirizzo dato dalla Yamaha allo sviluppo della moto. Così come qualche attrito di troppo con Paolo Pavesio che ha preso il posto di Lin Jarvis alla guida del team ufficiale.

Marquez “costretto” a rinnovare con Ducati

La mossa di Honda provocherà un effetto domino su tutta la MotoGP in ottica 2027. A questo punto è facile pensare che Marc Marquez rinnoverà con Ducati. Delle due l’una, da una parte le ultime dichiarazioni dello spagnolo e dei vertici di Borgo Panigale avevano lasciato intendere che le trattative per il prolungamento del sodalizio in rosso fossero a buon punto. A quel punto Honda ha perso tutte le speranze di riportare sulla sua moto il campione del mondo giocando d’anticipo per prendersi un pezzo da novanta sul mercato, Quartararo appunto.

Che fine farà Bagnaia: l’ombra di Acosta e la Yamaha

Se Dall’Igna, Tardozzi e Claudio Domenicali hanno messo in agenda al primo posto il rinnovo di Marquez su Bagnaia sono stati tutti molto vaghi. Chiari che Ducati voglia capire se Pecco possa tornare il Pecco precedente alla versione 2025. Più realisticamente Borgo Panigale starebbe flirtando con Pedro Acosta che vuole terribilmente una Ducati e possibilmente quella ufficiale.

A questo punto però, se è vero che tutti i mali non vengono per nuocere, a Bagnaia potrebbero chiudersi le porte di Ducati ma spalancarsi quelle di Yamaha che ora deve cercare un altro big da mettere in sella per il 2027. Pecco potrebbe essere il pilota giusto da affiancare a Toprak Razgatlioglu

Marini e Mir: una Honda per due con Martin terzo incomodo

Una volta che Honda annuncerà ufficialmente l’arrivo di Quartararo, l’attenzione si sposterà su chi lo affiancherà nel 2027. Anche i contratti degli attuali piloti ufficiali Joan Mir e Luca Marini scadono alla fine del 2026. HRC vuole valutare diversi fattori prima di prendere una decisione in merito alla seconda RC214V.

Da un lato, vuole valutare il livello di motivazione dello spagnolo ex campione del mondo 2020, mentre per il fratello di Valentino Rossi c’è grande apprezzamento per il lavoro di sviluppo fatto in questi due anni. Oltre a Mir e Marini, anche i nomi di Pedro Acosta e Jorge Martin sono stati al centro dell’attenzione negli ultimi mesi.

Shakedown test in Malesia: Aleix Espargaro davanti