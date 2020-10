MotoGp, Quartararo in pole davanti alle Ducati. Dietro Valentino Rossi

Fabio Quartararo ha ottenuto la pole position a Le Mans, nelle prove ufficiali del Gran Premio di Francia di MotoGp. Il centauro francese del team Yamaha Petronas ha battuto le due Ducati di Miller e Petrucci, in seconda e terza posizione: è la sua nona pole in carriera. Vinales è quinto, Dovizioso sesto e solo decimo Valentino Rossi. Morbidelli e Mir fuori dai primi dieci.

LE QUALIFICHE

In Q1 da registrare le difficoltà di Mir, indicato tra i favoriti per il campionato del mondo, che non riesce con la sua Suzuki a qualificarsi alla manche successiva: partirà solo dalla quattordicesima piazza. Passano invece due italiani: i ducatisti Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia, con buon margine su Nakagami, il primo degli esclusi.

Q2: subito veloce il francese Quartararo, davanti a tutti con 1:31.679, poi migliorato in 1’31″665. E’ il tempo di riferimento, solo Bagnaia ci si avvicina:il ducatista è secondo a 87 millesimi. Rossi sesto.

Nel secondo run tante sorprese: si rivedono Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow nelle prime posizioni, ma è Jack Miller a stupire mettendosi davanti a tutti con il tempo di 1:31.537. Nel finale Quartararo con un ultimo guizzo gli torna davanti, centrando il tempo da pole in 1:31.315. Secondo Miller, terzo un rinato Petrucci. Decimo Valentino Rossi.

La griglia di partenza (primi 10)

1 F. QUARTARARO 1:31.315

2 J. MILLER +0.222

3 D. PETRUCCI +0.359

4 C. CRUTCHLOW +0.371

5 M. VIÑALES +0.404

6 A. DOVIZIOSO +0.407

7 F. BAGNAIA +0.437

8 P. ESPARGARO +0.480

9 J. ZARCO +0.517

10 V. ROSSI +0.574

OMNISPORT | 10-10-2020 15:24