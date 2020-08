MotoGp, Quartararo pronto a reagire

“Per il Mondiale è tutto molto aperto e, come abbiamo visto, qui in Austria Dovizioso è molto veloce. Ma siamo tutti molto vicini”. A dirlo è stato Fabio Quartararo, che a inizio stagione ha cercato di andare in fuga ma che ora rischia il sorpasso in classifica da parte del ducatista.

“La gara della scorsa settimana è stata frustrante – ha aggiunto il francese -: è stata una domenica strana dopo il grosso incidente ma la cosa più importante è che tutti siano salvi”.

OMNISPORT | 20-08-2020 18:41