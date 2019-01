MotoGp: ritirato il 69 di Nicky Hayden

In occasione del Gran premio delle Americhe, in programma ad Austin nel fine settimana che andrà dal 12 al 14 aprile, ci sarà una toccante cerimonia nella quale verrà ritirato il 69, il numero con cui correva Nicky Hayden, il pilota statunitense morto nel maggio del 2017 a Cesena per le conseguenze di un tragico incidente occorsogli mentre era in bicicletta.

"E’ una notizia che mi riempie di orgoglio ed è bello che un atto del genere si compia negli Stati Uniti: per lui gareggiare qui era sempre molto importante" ha evidenziato Earl, il padre del campione iridato delle MotoGp del 2006.

Quello di Hayden sarà il settimo numero ritirato nel motomondiale e non potrà più essere utilizzato nella Classe Regina, come il 34 di Kevin Schwantz, il 74 di Daijiro Kato, il 65 di Loris Capirossi, il 48 di Shoya Tomizawa (solo nelle Moto2), il 58 di Marco Simoncelli e il 39 di Luis Salom (anche questo solo nelle Moto2, la categoria in cui gareggiava lo sfortunato centauro catalano).

SPORTAL.IT | 24-01-2019 16:05