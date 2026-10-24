Il campione del mondo si sbilancia sul proprio futuro e annuncia le possibilità di un ritiro imminente dalle corse: la certezza è che non farà come Valentino

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il ritiro di Marc Marquez può attendere. Ma non troppo. Almeno questo è quanto rivelato dal diretto interessato in una delle sue ultime dichiarazioni. Il tema d’altronde tiene banco e, visti anche gli infortuni delle ultime stagioni e l’avanzare dell’età, non può essere altrimenti. Lo spagnolo della Ducati dimostra, però, di avere le idee ben chiare e sembra intenzionato a non seguire le orme di Valentino Rossi.

Marquez in sella ancora per qualche anno

Marquez e la MotoGP è un dualismo destinato a durare ancora per qualche anno. Questo quanto rivelato dallo stesso sette volte campione del mondo della classe regina che, a cinque gran premi dal termine della stagione che potrebbe regalargli un nuovo titolo iridato, ammette di dover fare i conti con il tempo che passa e con gli acciacchi derivati dai tanti infortuni che lo hanno accompagnato in questa seconda fase della sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I titoli non contano

Intervenuto sulle colonne virtuali di Autosport, Marc ha rivelato i piani per l’addio alle corse. Un addio che potrebbe arrivare proprio al termine del contratto che lo lega alla scuderia di Borgo Panigale fino alla fine della stagione 2028. Ritiro nel 2029, dunque? Quasi, ma non per forza. “Certamente sulla scelta non inciderà il numero di mondiali vinti”, esordisce Marquez, che smentisce così le supposizioni fatte nel podcast Chiacchiere da Box dall’ex collega Marco Melandri, pronto a scommettere su un ritiro dello spagnolo dopo la conquista del decimo titolo mondiale.

Il piano di Marc

Il catalano poi si sbilancia e rivela: “Quando mi ritirerò lo farò sentendomi in pace con me stesso. Non so dove sarò tra tre anni e non si sa mai quello che può succedere. Ora come ora, però, se dovessi dare una percentuale sulle possibilità di dire addio alle corse al termine del contratto con Ducati direi che siamo al 70%. Nel restante 30% dei casi potrei correre ancora”. La cosa certa, dunque, è che Marc non farà come Valentino Rossi, rimasto in sella fino a 42 anni.