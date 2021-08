MotoGp, Rossi: "Felice per Bezzecchi"

Valentino Rossi ha applaudito Marco Bezzecchi per la prima vittoria stagionale in Austria. Dopo un periodo complicato, il centauro della Kalex ha iniziato nel migliore dei modi la seconda parte di stagione: “Sono veramente felice per il Bez, ci voleva questa vittoria, ha fatto una gara da urlo, è stato bravissimo. Penso che questa vittoria gli darà un boost per il resto della stagione”, le sue parole a Sky.

“Non sarà facile, ma in Campionato non è poi troppo lontano dalla vetta. Sono molto contento di come ha lavorato il nostro Team della Moto2 perchè oltre alla vittoria di Bezzecchi, è arrivata anche la prestazione di Celestino Vietti che ricordiamo è un rookie. Grandissima la sua gara, ha superato anche Raul Fernandez ed è stato molto veloce. Spero che da qui alla fine della stagione entrambi continuino ad andare forte”.

OMNISPORT | 09-08-2021 14:40