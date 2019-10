MotoGp, Rossi le tenta tutte per vincere: nuova svolta per il Dottore

Valentino Rossi stupisce ancora: dopo aver annunciato un fondamentale cambio di capo tecnico nel suo team a partire dalla prossima stagione, il Dottore le sta provando tutte per tornare competitivo per la vittoria o almeno per il podio. Il centauro di Tavullia durante le prove libere del Gran Premio del Giappone ha deciso di apportare una novità al suo stile di guida, passando da una frenata a tre dita a una a due dita.

Una modifica dello stile a 40 anni che ha sorpreso molti addetti ai lavori: "Sì, devo adattare un pochino il mio stile a queste moto, perché sono cambiate moltissimo. Non è facile dopo tanti anni, ma ce la posso fare. Che vantaggi mi dà? Riesco a essere un po' più leggero sul forcellone, stressandolo meno e frenando in maniera più dolce e lineare". L'obiettivo del pilota di Tavullia è riuscire a gestire meglio il pneumatico posteriore, da tempo suo tallone d'Achille, in modo da non consumarlo troppo in gara.

Rossi ha chiuso al quinto posto le libere del venerdì a Motegi: "È andata abbastanza bene, è stata una bella giornata. Ci sono dei pezzi nuovi, scarico e forcellone, però forse non siamo ancora pronti per provarli come si deve. Ci lavoreremo con più calma quest'inverno, per oggi posso dire che mi sono trovato bene e sono andato piuttosto forte, però nei weekend di gara hai sempre mille cose da provare. Adesso però bisogna vedere anche come va il tempo, perché sabato dovrebbe essere proprio brutto, vedremo come andremo con la pioggia", ha detto a Sky.

Volti sorridenti anche in casa Ducati, con Andrea Dovizioso quarto e vicino ai primi: "Abbiamo fatto un gran bel turno in FP1, con un passo veramente buono. Nel pomeriggio abbiamo fatto più fatica perché la temperatura si è abbassata tanto, le gomme non funzionavano più come in mattinata".

"Questo ha reso più difficile anche il lavoro sul setup che qui a Motegi è davvero particolare perché si frena tantissimo con la moto dritta. Comunque sono abbastanza soddisfatto, sono nel gruppo di quelli più veloci, ultimamente siamo veramente in tanti ad avere un grande passo".

Marc Marquez, terzo, vede Quartararo e Vinales davanti a tutti: "I più veloci qui sono i piloti Yamaha. Fabio e Maverick stanno andando forte e quando ci sono due piloti che vanno così veloci, provi a stare con loro. Con le gomme nuove, la Yamaha sta andando molto forte, lo sono anche Valentino e Morbidelli quando le montano".

SPORTAL.IT | 18-10-2019 13:23