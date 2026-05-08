A Le Mans, Luca Marini e la Honda si prendono la prima sessione di prove libere dove i big stanno a guardare da Bagnaia a Bezzecchi passando per Marquez. Intanto la frase di Marc su Rossi riaccende il sogno di pace tra i due

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sorpresa nelle prime prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP. A prendersi la scena del mattino è Luca Marini con la Honda. Un bello slancio per l’italiano e per la casa giapponese alla ricerca perenne delle posizioni di testa. Alle loro spalle Pedro Acosta su Ktm e Johann Zarco su un’altra Honda del team Lcr. Quarto tempo per la prima Ducati, di Fabio Di Giannantonio. Male, malissimo ancora una volta Pecco Bagnaia, il leader del Mondiale, Bezzecchi solo 14°. Meglio ma non benissimo Marc Marquez solo 9°. Ma a far rumore è una dichiarazione dello spagnolo che sembra poter aprire lo spiraglio di una pace con Valentino Rossi. Chissà.

Marini torna a volare, che Honda a Le Mans

Al momento non sa dove e con chi correrà il prossimo anno ma a Le Mans, Luca Marini si è messo in bella mostra strappando il miglior tempo alla fine della prima sessione di prove libere del Gp di Francia: 1:30.857 il tempo del fratello di Valentino Rossi con una Honda HRC tirata a lucido e finalmente, pare, competitiva come dimostra il 3° posto di Johann Zarco con il team di Cecchinello sempre a suo agio sulla pista di casa.

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In mezzo ai due “hondisti” Pedro Acosta su Ktm, 4° tempo per il sempre ottimo Fabio Di Giannantonio al centro di mille voci di mercato e che ha strappato il suo tempo con gomme usate. A seguire Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Alex Rins (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse).

I grandi stanno a guardare: Marquez, Bezzecchi e Bagnaia lenti

Hanno cominciato col freno a mano tirato i big. Solo 9° Marc Marquez, peggio ha fatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi 14° davanti al compagno di Aprilia, Jorge Martin, ancor più già invece troviamo Pecco Bagnaia 18°. Alle 15 si torna in pista per le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato

Marquez: “Valentino Rossi primo idolo”

Centra poco o nulla col Gran Premio di Francia ma proprio in queste ore circola una dichiarazione di Marc Marquez rilasciata durante un’intervista social con TNT Sports Bike che potrebbe aprire l’ennesimo corridoio di pace nei rapporti compromessi da tempo con Valentino Rossi.

Il gioco era semplice, domanda e risposta sul passato dello spagnolo. La domanda iniziale riguardava il suo primo idolo del motociclismo, la risposta è stata secca e senza indugio: “Il mio primo idolo è stato Valentino Rossi”. Un endorsement da parte di Marquez che non è una novità visto che Marc non ha mai nascosta la sua ammirazione da giovane per il Dottore, al di là del litigio di Sepang 2014 che ha fatto prendere strade diverse ai due, specie da parte di Rossi che ha sempre rifiutato qualsiasi armistizio con lo spagnolo.

Servirà questa dichiarazione di Marquez a riavvicinare i due? Come da più parti del mondo del motorsport richiesto, non ultimo, lo stesso Davide Tardozzi lo scorso anno.