MotoGp, Rossi: svela il segreto di Marquez

Nella classica conferenza stampa del giovedì, Rossi si è soffermato su cosa si augura per la gara di domenica a Phillip Island: "E' uno dei migliori circuiti della stagione. Qui le condizioni meteo sono importanti. Speriamo di avere un buon tempo per la gara. Lo scorso anno le Yamaha sono andate bene qui, speriamo di ripeterci. E’ importante avere un buon assetto".

Presente anche il neo campione del mondo Marquez. Il Dottore svela il segreto dello spagnolo: "Il suo punto di forza è che è sempre forte, in qualsiasi condizione e circuito. Se cambierà moto come me? E' una scelta personale, deciderà lui".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 08:35