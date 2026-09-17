Sospiro si sollievo dopo la grande paura per Bulega è rimasto coinvolto in un incidente al Mugello durante un test della moto da MotoGP da 850cc. Test MotoGP in Austria a rischio, a Cremona per la Sbk ci sarà

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un fulmine a ciel sereno nel momento più bello e decisivo della sua carriera. Nicolo Bulega è stato protagonista di in un pauroso incidente durante un test sulla Ducati 850cc sulla pista Mugello. Il dominatore del campionato Superbike e futuro pilota del Team VR46 nel 2027, è stato portato in ospedale per le prime cure e tutti gli esami medici del caso. Non ci sono fratture ma adesso è da capire se Bulegas potrà fare i test MotoGP in Austria lunedì (improbabile) e se potrà essere al via della tappa di Cremona della SBK, la prossima settimana che potrebbe laurearlo campione del mondo.

Brutto incidente per Bulega: cosa è successo

Bulega è stato vittima di un violento incidente durante i test sulla Ducati 850cc al circuito del Mugello. Nicolò è stato sbalzato dalla sua Desmosedici con un violento highside nella curva Arrabbiata 2. Dopo la sua partecipazione al Gran Premio di San Marino lo scorso fine settimana, il pilota italiano che sta dominando la Superbike quest’anno, ad un passo dalla conquista del titolo, stava partecipando a un programma di test di due giorni al Mugello con la nuova moto Ducati per la prossima stagione in MotoGP in base ai nuovi regolamenti tecnici.

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Tuttavia, durante la seconda e ultima giornata di test Bulega è stato sfortunato protagonista di questa brutta caduta (la moto è stata sbalzata via a causa della perdita di aderenza del posteriore). In seguito alla caduta, Nicolo dopo le prime cure del caso al circuito è stato subito trasportato al pronto soccorso più vicino.

In ospedale Bulega e Ducati tirano un sospiro di sollievo

Dopo gli esami del caso in ospedale sono state escluse lesioni gravi e fratture. Ciò non toglie che l’impatto sia stato piuttosto violento e abbia lasciato delle contusioni. Bulega è stato prontamente dimesso ed è tornato a casa per riprendersi.

No ai test MotoGP in Austria, sì al Gp Cremona Sbk

A questo punto, tirato un sospiro di sollievo Bulega e Ducati devono prendere delle decisioni sul futuro a breve termine. Nicolò sarebbe dovuto scendere in pista lunedì 21 per il secondo test collettivo sui pneumatici Pirelli della stagione, dopo il Gran Premio d’Austria, sempre sulla pista del Red Bull Ring, sempre in sella alla Ducati 850cc insieme a Marc Marquez e Fermin Aldeguer gli unici piloti di Borgo Panigale confermati per il prossimo anno.

Ma è molto probabile che Bulega, d’accordo con Ducati, decida di dare forfait. Dal momento che la settimana prossima, a Cremona ci sarà la terzultima prova del Mondiale Superbike e per Nicolò potrebbe esserci la grande festa per la vittoria di un campionato dominato dall’alto delle sue 26 vittorie su 27 manche sin qui disputate.

Bulega campione Sbk a Cremona se: le combinazioni

Bulega ha al momento 146 punti di margine su Lecuona quando mancano tre Round alla fine, 6 gare e 2 Superpole: Cremona (26-27 settembre), a Estoril (Portogallo, 10-11 ottobre) e Jerez (Spagna, 17-18 ottobre). Nicolò potrà laurearsi campione del mondo già fra tre settimane nella gara di casa, a Cremona in caso in cui al termine di Gara 1 si ritrovi con 161 punti su Lecuona, in Superpole Race con 149 punti e alla fine di Gara 2 con 124 lunghezze.

Considerando che in Superbike di assegnano 25 punti per la vittoria in gara-1 e in gara-2, 12 per la Superpole Race per un totale di 62 punti per ogni weekend, se Bulega dovesse vincere Gara 1, potrà festeggiare il titolo già il sabato con Lecuona piazzato dal 6° posto in poi o ritirato. .