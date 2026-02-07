MotoGP show a Kuala Lumpur: il selfie di Marquez e Bagnaia, gli stoppie di Toprak e l'annuncio di Quartararo

Spettacolo nello spettacolo a Kuala Lumpur per la presentazione della MotoGP 2026 con le moto che hanno sfilato per le strade ella città illuminata. El Diablo scioglie i dubbi sul ko, Bagnaia sorride, Toprak incanta

Spettacolo puro per le strade della città. Se c’è una cosa che la F1 deve invidiare alla MotoGP è sicuramente la presentazione tutti insieme a inizio stagione. Ci ha provato lo scorso anno Stefano Domenicali a Londra ma è stato un mezzo flop. Invece la classe regina del Motomondiale ha continuato questa tradizione. Stavolta è stata Kuala Lumpur la location in cui le ultime 1000 di cilindrata hanno sfilato in mezzo alla gente regalando emozioni con i vari Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e soprattutto quei pazzi scatenati di Jack Miller e Toprak a portata di pochi metri.

MotoGP spettacolo a Kuala Lumpur: altro che F1

La MotoGP ha deciso di ripetere la formula dello scorso anno e ha presentato la stagione 2026 in un evento ricco di velocità, glamour e interazione con i tifosi. Oltre a mostrare le moto davanti alle Petronas Towers di Kuala Lumpur, in Malesia, la classe regina ha nuovamente avvicinato i piloti al pubblico. Sebbene Dorna avesse inizialmente scelto Singapore come sede per il lancio di quest’anno, le difficoltà logistiche causate dal breve intervallo tra i test di Sepang del 3-5 febbraio e l’evento stesso hanno spinto a optare invece per Kuala Lumpur.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, la band locale DOLLA e le star internazionali PAWSA e The Script sono salite sul palco per esibirsi di fronte al pubblico. L’evento si è concluso con il ritorno di tutti i piloti sul palco per un’ultima foto di gruppo accanto alle loro moto 2026.

La MotoGP è l’unico campionato importante a organizzare un evento di lancio collettivo quest’anno, mentre la Formula 1, anch’essa di proprietà di Liberty Media, ha scelto di non organizzare un seguito all’evento di Londra del 2025 a causa dell’introduzione dei nuovi regolamenti tecnici.

L’annuncio di Quartararo: “Ci sarò in Thailandia!”

C’erano due assenze, importanti. Mancava il campione del 2021 Fabio Quartararo che si è rotto il dito nel primo giorno dei test in Malesia, assente pure Fermin Aldeguer infortunatosi durante un test con la stradale ad Aspar il mese scorso. C’era invece Jorge Martin che è tornato sull’Aprilia RS-GP dopo aver saltato i test di Sepang per riprendersi da un ulteriore doppio intervento chirurgico. Yamaha ha schierato Augusto Fernandez per sostituire El Diablo, mentre Gresini ha scelto di correre da solo con il secondo classificato dello scorso anno Alex Marquez.

Quartararo in un certo senso c’era anche se solo in collegamento. Ma da lì è arrivata la notizia che tutti aspettavano e speravano data in sincrono col team manager Yamaha, Paolo Pavesio: il francese sarà regolarmente in sella per i test di Buriram (21-22 febbraio) e per il primo GP di Thailandia che aprirà il Mondiale 2026 (27 febbraio-1 marzo): “Spero stiate tutti bene. Per quanto riguarda il dito è tutto ok, spero di vedervi presto”.

Lo show Razgatliolgu, la prima di Steiner, l’invito di Maverick

Tanti sono stati i momenti degni di nota durante lo show della presentazione. A cominciare dai due compagni di scuderia in Yamaha Pramac. Jack Miller e Toprak Razgatliolgu hanno aperto la sfilata di moto e piloti in modo spettacolare scendendo dalla moto in corsa e facendo un tratto di pista a moto accese e con i piedi strisciando per terra, sembrava una roba tipo “moto-sincornizzato“. Poi non paghi si sono sfidati a colpi di stoppie, la loro specialità e qui il turco ha avuto la meglio per stessa ammissione dell’australiano.

Sorridente sul palco alla “prima” da team manager, Gunther Steiner che dopo la F1 è entrato in MotoGP e ha rivelato il team Ktm Tech3; da segnalare lo spruzzo d’acqua passando su una pozzanghera che Zarco ha lanciato al rookie Moreira in segno di iniziazione ed infine la battuta di Maverick Vinales che ha invitato il suo alter ego Tom Cruise a provare la sua Ktm quando lo vorrà.

Sorrisi per Marquez e Bagnaia

Ultimi a fare il giro d’onore e salire sul palco ovviamente Marc Marquez e Bagnaia con il team Ducati ufficiale pigliatutto lo scorso anno. Sorrisi per entrambi nonostante le preoccupazioni di mercato per Pecco, che si è però goduto appieno l’evento: “E’ stato incredibile guidare tra le strade di Kuala Lumpur” idem per il campione del mondo in carica: “E’ stato bellissimo guidare una MotoGP qui!”. Poi selfie per tutti e foto ricordo. Da domani si torna a fare sul serio.