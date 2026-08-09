MotoGP Silverstone, classifica dopo il GP di Gran Bretagna: Martin sempre più leader, ma Bezzecchi avanza

Il punto sulla classifica e sui top e flop dopo il GP di Gran Bretagna: Fernandez sbanca Silverstone ma Martin rinforza la sua leadership in classifica. Bezzecchi eroico, disastro totale per Bagnaia

A Silverstone c’è stata una sola dominatrice, trattasi di Aprilia: la casa di Noale nelle sessioni che contano ha monopolizzato le prime posizioni, con la tripletta in prima fila dopo le qualifiche, il podio monopolizzato nella Sprint e infine i primi tre posti occupati nel Gran Premio di Gran Bretagna della domenica. Con Ducati non esattamente in partita, Aprilia può giovarsi di un ulteriore slancio nelle classifiche.

Fernandez dominatore a Silverstone, ma Martin è sempre più leader del campionato

Partendo dalla fine, Raul Fernandez ha vinto il GP, ottenendo il suo primo successo nel 2026 nonché il secondo in assoluto in carriera nella MotoGP. Lo spagnolo del team Trackhouse ha ripagato la fiducia del suo recente rinnovo con una gara da dominatore totale, scavando un solco rispetto alle RS-GP ufficiali di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi.

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Lo spagnolo già campione del mondo ha pagato un problema all’abbassatore alla partenza, tale da dissipare il suo vantaggio da poleman (se non ci fosse stato forse la storia sarebbe stata diversa): ma in ogni caso, il podio ottenuto oggi alle spalle dell’imprendibile Fernandez gli consegna dei punti preziosi che fortificano la sua corsa da leader della classifica, dove ora staziona con un vantaggio di 31 punti su Bezzecchi, tornato secondo, 37 sull’altro Trackhouse Ai Ogura (tra i tanti caduti di oggi) e 40 su un cliente pericoloso come Marc Marquez, che come da lui previsto non è riuscito a lottare manco per il podio, classificandosi settimo.

Bezzecchi stoico ed eroico a Silverstone

Poi c’è Bezzecchi, che ha dimostrato di avere gli attributi in vibranio e che meriterebbe un 10 per questo fine settimana, anche se non ha vinto la Sprint o la gara di domenica: fisicamente malandato per i postumi di un intervento alla clavicola sinistra dopo la frattura rimediata al Sachsenring e per via della sistemazione del ginocchio, sempre sinistro, il riminese ha sofferto le piaghe bibliche ogni volta che scendeva con la moto in pista.

Eppure, pur arrivando alle lacrime, ha portato a casa il risultato ed è arrivato sino in fondo, come sperava alla vigilia della gara di oggi. E non si è limitato a spingere la carretta, ma ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo e pure clavicola e ginocchio conquistando il podio nella Sprint e nel GP.

Flop Ducati: solo Alex Marquez si avvicina al podio. Disastro Bagnaia

Ducati invece incassa il colpo, patendo tra l’altro dei cali alle gomme che non hanno messo in croce i diretti concorrenti, e alla fine l’unico che ha potuto tenere alta la bandiera di Borgo Panigale è stato Alex Marquez: dopo il primo posto nelle FP1, il pilota del team Gresini ha chiuso quarto alla Sprint e quarto la domenica dopo una battaglia condotta in particolare con Pedro Acosta e con il fratello Marc. E ha provato a mettere pressione a Bezzecchi per il terzo posto, ma qui si è vista la tempra del pilota Aprilia che ha resistito in maniera eroica sino al traguardo, nonostante il Marquez minor fosse vicino a pochissimi decimi da lui.

Un disastro totale invece il fine settimana del povero Francesco Bagnaia: anche lui reduce da un intervento chirurgico recente, ovvero all’avambraccio destro per curare una sindrome compartimentale e il tunnel carpale, Pecco partiva oggi dalla sesta fila, sedicesimo posto, e non c’è stata speranza di una miracolosa rimonta giacché ha chiuso alla fine diciassettesimo. Già finito in Q1 ed eliminato, l’ex campione del mondo ha pagato anche un feeling non perfetto con la sua GP26. Una tempesta perfetta, abbattutasi sullo sventurato Bagnaia che esce da Silverstone con zero punti.

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