MotoGp: Smith test rider progetto Aprilia

(ANSA) – ROMA, 7 SET – Il GP di casa per Aprilia, a Misano Adriatico, è anche l’occasione per una importante ufficializzazione. Il pilota MotoGP Bradley Smith entrerà a far parte del Test Team Aprilia per il 2019 e sulla RS-GP disputerà anche una serie di wild card durante la prossima stagione.

L’arrivo del pilota britannico, vicecampione in 125 nel 2009 su Aprilia, si inserisce nel processo di riorganizzazione e potenziamento del reparto corse, a consolidare il progetto MotoGP di Aprilia.

Smith, classe 1980, ha mosso i suoi primi passi da giovanissimo nel motocross, per poi debuttare nel monomarca Aprilia Superteens dove si è messo subito in mostra. Approda nel Mondiale classe 125 nel 2006, cogliendo il suo primo piazzamento a podio l’anno successivo. E’ poi vicecampione di categoria nel 2009, mentre nel 2011 e 2012 gareggia nella classe intermedia Moto2. Durante la sua esperienza in MotoGP, iniziata nel 2013, ha raccolto 2 podi e una solida serie di piazzamenti in top-10.

VIRGILIO SPORT | 07-09-2018 09:58