MotoGP Spagna, anteprima Jerez: si riparte dal dominio Aprilia e dai dubbi su Marquez. Orari e dove vedere in tv

La guida al quarto appuntamento della stagione 2026 di MotoGP, che fa tappa dopo lo slittamento del Qatar in Spagna, sul circuito di Jerez. Si riparte dal dominio di Aprilia e dai dubbi sulle condizioni dell'idolo di casa Marquez

Dopo una sosta causata da motivi di forza maggiore geopolitica, la MotoGP riprende il cammino del calendario con il quarto appuntamento di questo 2026. Si corre in Spagna, a Jerez, ripartendo da una situazione che vede Aprilia svettare nelle classifiche dopo un inizio di campionato dove la casa di Noale ha fissato il riferimento da battere per gli avversari, in primis Ducati.

MotoGP Spagna, le caratteristiche del circuito di Jerez

Ci troviamo in Andalusia, dove a circa 25 km da Cadice sorge il circuito di Jerez de la Frontera intitolato alla memoria di Ángel Nieto, 13 volte campione nel Motomondiale scomparso prematuramente nel 2017 per un incidente stradale. L’anno dopo la pista di Jerez, inaugurata nel 1985, prese il nome del pilota spagnolo.

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Il tracciato misura attualmente 4.423 metri, con dei lavori di ampliamento della lunghezza effettuati nel 1994 (e due anni prima si è agito sulla curva Sito Pons per aumentare la velocità della pista) inserendo la chicane Senna. Tuttavia è un circuito che per la F1 è più lento, ed è stato utilizzato per le monoposto tra la fine degli anni Ottanta e poco oltre la metà dei Novanta. Dal 2013 ospita anche le gare di Superbike, mentre nel 2020 a causa della pandemia la MotoGP ha raddoppiato a Jerez con il GP di Spagna e il GP di Andalusia.

Il tracciato presenta una careggiata ampia 11 metri e conta in tutto 13 curve, 8 a destra e cinque a sinistra. Esse vanno dal lento all’ultraveloce, con la curva più impegnativa, la numero 6, intitolata a Dani Pedrosa e che presenta una staccata impegnativa dopo un rettilineo di 607 metri (il più lungo della pista). È una pista molto probante per i freni anche per via di altri staccate che richiedono un grande sforzo da parte dei piloti, che apprezzano molto Jerez per la sua velocità (oltre ad un certo tasso tecnico).

Tra le altre staccate degna di nota quella che conduce a curva 1 (dedicata a Jorge Lorenzo, così come la 13), con un tratto che presenta una lieve pendenza, il punto di frenata di curva 2, quello di curva 5, le due della 9 e 10 raccordate e poi la 13, l’ultima del circuito (che presenta anche l’ultima possibilità di sorpasso per decidere la gara).

L’attuale record assoluto è detenuto da Fabio Quartararo, che su Yamaha nel 2025 ha girato in 1:35.610, mentre quello in gara appartiene ad Alex Marquez su Ducati, ottenuto sempre lo scorso anno e con un tempo di 1:37.349.

Aprilia protagonista delle prime tre gare, tutte vinte da Bezzecchi

Eravamo rimasti al dominio Aprilia, vincitrice delle prime tre gare stagionali con un sempre costante Marco Bezzecchi. Ma non solo: oltre a svettare nelle classifiche Piloti e Costruttori, la casa di Noale può contare anche sulla manforte dell’altro pilota ufficiale, Jorge Martin, ufficialmente rilanciatosi nella corsa al titolo dopo un 2025 terrificante e attualmente secondo dietro a Bezzecchi con un distacco di soli 4 punti (nonché vincitore della Sprint di Austin).

La RS-GP26 al momento è la moto più competitiva del lotto, e a Jerez dovrebbe presentarsi con delle novità tecniche e delle soluzioni che saranno testate nel corso del fine settimana e soprattutto nei test di lunedì sul circuito Nieto grazie alla presenza di Lorenzo Savadori, in veste di sviluppatore della moto.

KTM: Acosta spina nel fianco, Vinales non ci sarà

In quella che sarà complessivamente la 74esima edizione del GP di Spagna verrà rilanciato il duello con le Ducati (ci torneremo) ma con la presenza del terzo incomodo, dell’eterna mina vagante Pedro Acosta che al momento è terzo nella classifica a -21 da Bezzecchi. Parlando di KTM non ci sarà invece Maverick Vinales, alle prese con un problema di una vite alla spalla da sistemare e con i tempi di recupero dall’intervento: il team Tech3, che schiera lo spagnolo, non presenterà un sostituto.

Di Giannantonio resta il migliore dei Ducati. I dubbi su Marquez

Quindi la situazione di Borgo Panigale, che al momento svetta non con un pilota ufficiale, pur utilizzando la Desmosedici GP26, bensì un alfiere del team cliente VR46 quale è Fabio Di Giannantonio. Il romano è quarto in classifica, a 31 punti dalla vetta e che in queste prime tre gare dell’anno ha colto un podio – terzo posto – nel GP del Brasile. In pratica è quello che al momento ha trovato un feeling migliore con la moto, che a Jerez dovrebbe presentare qualche miglioria nel pacchetto e in particolare per l’anteriore: lo schieramento dei piloti ufficiali, invece, fatica ad imporsi.

Marc Marquez nei GP di quest’anno ha mancato la possibilità di andare a podio nelle gare lunghe (al momento ha centrato giusto la Sprint in Brasile, vincendola), e negli ultimi tempi si fa un gran parlare delle sue condizioni fisiche per via dei postumi dell’incidente della scorsa stagione e i dolori alla spalla. Proprio a Jerez, tra l’altro, nel 2020 iniziava il suo calvario a seguito di una caduta che gli procurò la frattura dell’omero, tra operazioni continue e dubbi sul suo futuro. Poi il rilancio con Ducati, ma siamo tornati al punto di partenza perché si è tornati a parlare di un potenziale ritiro dalla MotoGP dopo questa stagione.

E se lo spagnolo fatica ad essere competitivo in questo 2026 (almeno in confronto allo scorso trionfale anno) anche il compagno di squadra Francesco Bagnaia annaspa senza trovare la fiducia completa con la sua Desmosedici, e le sue quotazioni non sono certo altissime pur correndo sulla pista andalusa che lo ha visto trionfare dal 2022 al 2024.

Le giapponesi in cerca di un rilancio

E se anche il vicecampione del mondo uscente Alex Marquez per la quota Gresini non sta lasciando il segno, a passarsela ancora una volta peggio sono le giapponesi: il migliore in classifica del lotto orientale è Luca Marini, decimo con Honda, mentre Joan Mir ha dovuto fare i conti con qualche caduta di troppo.

Clima teso in casa Yamaha, con Fabio Quartararo che non riesce a tirare fuori il meglio dalla M1 V4 e voci di divorzio con la casa dei tre diapason. L’anno scorso il francese colse proprio a Jerez la pole e un ottimo secondo posto in gara: fu però il suo unico podio in tutto il 2025.

GP Spagna 2026: orari e dove vedere in tv

-Venerdì 24 Aprile

10:45-11:30: Prove Libere 1

15:00-16:00: Prove

-Sabato 25 Aprile

10:10-10:40: Prove Libere 2

10:50-11:30: Qualifiche

15:00: Sprint (12 giri)

-Domenica 26 Aprile

9:40-10:50: Warm-Up

14:00: Gara (25 giri)

Il GP di Jerez si può seguire integralmente per tutte le sessioni del fine settimana, dalle libere alla gara di domenica, su Sky Sport MotoGP HD, al canale 208 di Sky; dirette streaming su Now. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse le qualifiche in diretta così come la Sprint il sabato, mentre la gara della MotoGP verrà proposta in differita alle ore 17:05.