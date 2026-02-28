Furia Tardozzi: "Non siamo qui a pettinare le bambole". Perchè Marquez ha dovuto dare la vittoria ad Acosta

Sprint thirlling del Gran Premio Thailandia: cosa è successo tra Marquez e Acosta, le proteste vibranti di Davide Tardozzi dopo la gara

Lascia diversi strascichi la prima gara del Mondiale MotoGP 2026. Il contatto o non contatto finale tra Marc Marquez e Pedro Acosta negli ultimi giri della Sprint del Gp di Thailandia, la decisione della direzione corsa che ha costretto il pilota Ducati a cedere posizione e vittoria a quello della KTM. Non le ha mandate a dire Davide Tardozzi a caldo.

Tardozzi protesta per la penalizzazione di Marquez

Niente peli sulla lingua. Davide Tardozzi non usa mezze misure appena finita la gara per commentare l’esito della Sprint di Buriram vinta da Pedro Acosta dopo la decisione della direzione corsa di chiedere a Marquez di ridare la posizione alla Ktm per il presunto contatto al giro precedente. Queste le parole del team manager Ducati ai microfoni di Sky riportate dalla pagina MemasGP:

“È stato in pista e non l’ha toccato. La penalità secondo me non ci stava: ha fatto un’entrata precisa, non l’ha toccato, è stato in pista, non è andato sul verde, non è uscito dalla pista. Ne abbiamo viste tante di queste situazioni. Poi se vogliamo giocare con le bambole e vogliamo solo pettinarle… amen. Questo è un segnale che la direzione gara vuole che ci sia un altro tipo di motociclismo. È chiaro che a volte lo subisci, a volte lo fai, però ripeto non l’ha toccato e non è uscito dalla pista”.

Cosa è successo tra Marquez e Acosta: video

Dopo la caduta di Bezzecchi al 2° giro, a giocarsi la vittoria sono stati la Ducati di Marc Marquez e la sorprendente KTM di Pedro Acosta. I due spagnoli, verosimilmente compagni di Ducati il prossimo anno se le sono dati di santa ragione tra sorpassi e controsorpassi.

Al penultimo giro, Acosta ha provato l’ennesimo attacco sul connazionale. Passa ma Marc prova l’altrettanto ennesimo incrocio, addirittura all’esterno prima e all’interno poi. I due arrivano appaiati all’ultima curva prima del traguardo, Marquez allunga la staccata e Acosta forse toccato, forse no, va lungo finendo oltre la pista anche se asfaltata. Rientra ma staccato.

Il panel degli stewaard rivede l’episodio e nel corso dell’ultimo giro sanziona Marquez: deve cedere la posizione ad Acosta. Marc esegue, all’ultima curva, non c’è più tempo per rispondere. Acosta vince, Marquez 2°. Ma con polemica.