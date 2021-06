MotoGp, Stoner non ci sta: "La gara andava fermata"

Clamoroso ciò che è accaduto in MotoGp. Durante il GP di Catalogna, Quartararo ha dovuto percorrere gli ultimi giri con la tuta aperta. E’ stato un vero rischio per il leader del motomondiale continuare la gara.

Su Twitter, l’ex campione del mondo Casey Stoner ha manifestato il proprio disappunto per le mancate precauzioni: “Se abbia abbassato di proposito la cerniera Fabio Quartararo non so. Ma credo che avrebbero dovuto sventolare una bandiera nera. A questo livello non puoi correre a 350 km/h con la tua tuta aperta“.

OMNISPORT | 06-06-2021 14:34