MotoGp, Stoner torna a pungere Valentino Rossi

Casey Stoner torna a mettere nel mirino l’ex rivale Valentino Rossi. Il centauro australiano, ai microfoni di Motorsport.com, si è espresso così sul Dottore: “Correrà fino a 42 anni? Per me, quando correvo contro Valentino, era un vincente, un killer, faceva di tutto per vincere le gare. Ora, invece, una top-5 o un podio sono come una vittoria per lui, e questo per me è triste. Lui faceva di tutto per vincere le gare e oggi sembra che sia in difficoltà a fare questo”.

“Però credo che dipenda completamente da Valentino, se si sta godendo ancora lo sport e ha ancora un po’ di velocità, allora è fantastico. È davvero difficile essere nella mente di qualcun altro”.

Nessuna possibilità di un suo ritorno alle gare: “Ero molto sicuro della mia decisione quando l’ho presa nel 2012 e non mi sono mai guardato indietro”.

OMNISPORT | 21-10-2020 08:09