MotoGp stravolta: nuova gara rinviata, la situazione precipita

Il Coronavirus stravolge la MotoGp e il Motomondiale: sono arrivate altre modifiche al calendario. Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato il posticipo del Gran Premio d’Argentina previsto dal 17 al 19 aprile, gara che doveva accendere il semaforo verde alla stagione dopo l’annullamento del Gran premio del Qatar (corso solo per le Moto2 e le Moto3) e il rinvio della Thailandia e del Gran Premio delle Americhe.

Data la situazione generata dalla diffusione del coronavirus, la prova in Argentina a Termas de Rio Hondo andrà in scena dal 20 al 22 novembre, mentre il Gran Premio della Comunità Valenciana è stato riprogrammato dal 27 al 29 novembre. Il Gran premio delle Americhe si svolgerà dal 13 al 15 novembre, una settimana prima rispetto al Gran Premio de la Repubblica d’Argentina.

A oggi, se non ci sarannno ulteriori novità, il primo appuntamento con la MotoGp del 2020 dovrebbe essere il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez in calendario dall’1 al 3 maggio 2020. Le date per dei test a Valencia di Moto2 e Moto3 e per quelli della MotoGp a Jerez verranno stabilite a fine stagione.

“Ci sono 400 italiani impegnati nella MotoGP, quindi ritarderemo le date necessarie – ha detto il capo di Dorna Ezpeleta ad AS –. Non voglio arrendermi, sono pagato per questo e farò tutto quello che posso. L’ho fatto per tutta la vita e quello che sta succedendo è la cosa più triste da vivere, a parte la morte di un pilota. Se necessario correremo in inverno, andando in località più calde”.

“Stiamo valutando di allungare il campionato fino a dicembre. In situazioni eccezionali servono misure eccezionali, a meno che non ci dicano di fermarci del tutto. Ora siamo nel momento peggiore di questa crisi, ma arriverà un giorno in cui la situazione migliorerà”.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 17:35