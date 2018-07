MotoGp su Sky fino al 2021

L'annuncio è arrivato giovedì mattina: Sky sarà la tv della MotoGp per altri tre anni. Grazie a un accordo con Dorna Sports, Sky ha infatti acquisito i diritti televisivi per tutte le gare in esclusiva live del FIM MotoGp World Championship per le prossime 3 stagioni (2019/2020/2021).

Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (MotoGp, Moto2, Moto3) su tutte le piattaforme disponibili (via satellite, sul digitale terrestre e via fibra).

Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGp.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 12:45