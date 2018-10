MotoGp, super Iannone nelle Libere 2

Concluse anche le libere 2 a Phillip Island. Miglior tempo della sessione per Iannone su Suzuki (1'29"131). Seconda miglior prestazione per Petrucci su Ducati. Bene la Yamaha di Vinales che chiude al terzo posto (dopo aver brillato nelle libere 1).

Segue un Dovizioso comunque apparso in buona forma. Il neo campione del mondo Marquez, dopo essere caduto nella prima sessione di libere, ha chiuso al settimo posto. In ritardo Rossi, costretto al decimo tempo. Caduta per Crutchlow, trasportato al centro medico con l'ausilio della barella.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 09:05