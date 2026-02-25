Tardozzi sprona Bagnaia ma tace sul futuro in Aprilia. Guido Meda: "Pecco frustrato dal comportamento Ducati"

Davide Tardozzi fa le carte alla Ducati a ridosso del Gp di Thailandia tra le cadute di Marquez e i buoni segnali di Bagnaia ma schiva le domande su Aprilia. Guido Meda sul futuro di Pecco

Ci siamo, il conto alla rovescia è oramai agli sgoccioli. Ancora poche ore e con il media day del giovedì saremo catapultati nel Mondiale MotoGP 2026. Si corre a Buriram dove sabato e domenica scorsa si sono tenuti gli ultimi test invernali. Ducati favorita ma quanto. Questa la domanda che tutti si pongono. Davide Tardozzi non si è sbilanciato ma ha voluto sottolineare la ritrovata vena di Bagnaia. Pecco che si appresta ad affrontare una stagione da separato in casa col suo futuro deciso: Aprilia come da riflessione di Guido Meda.

Tardozzi: “Fatto un buon lavoro nei test”

Per tutti resta la grande favorita. Per qualcuno ha aumentato la forbice con gli avversari. Ducati resta testa di serie numero 1 nel seeding del Mondiale MotoGP alle porte col Gran Premio di Thailandia. Lo sa bene Davide Tardozzi che non si tira indietro dal ruolo di favorito nella sua analisi post test/pre Buriram. “Siamo abbastanza soddisfatti perché abbiamo confermato molti elementi, molte parti che i piloti avevano scelto a Sepang – ha spiegato il team manager di Borgo Panigale – Qui abbiamo convalidato il grip della moto con quei componenti e siamo contenti “.

Le cadute di Marquez non preoccupano

L’unico neo dei test che hanno chiuso la scorsa settimana sono state le tre cadute in due giorni di un Marc Marquez per sua stessa ammissione non al meglio (virus lo ha debilitato) e poco concentrato. Ma questa cosa non preoccupa Tardozzi: “Non credo che le cadute abbiano avuto un impatto significativo, questo non ha influito sulla sua prestazione. Sappiamo che Marc Marquez sarà uno dei contendenti per il campionato. Ma qualunque cosa accada, chiunque vinca qui in Thailandia non diventerà campione del mondo domenica. Il campionato è molto lungo e la priorità è, soprattutto, fare punti “.

La rinascita di Bagnaia e il futuro in Aprilia, Tardozzi nicchia

Se c’è una nota positiva che Tardozzi sottolinea, è il ritorno di Francesco Bagnaia. Pecco dopo un 2025 disastroso, ha mostrato sprazzi della sua forma migliore nel precampionato e soprattutto sente meglio la GP26 rispetto alla sua precedente e scorbutica per lui GP25: “Il precampionato è andato molto bene, siamo molto felici di rivedere Pecco al meglio. Sembra che sarà anche lui uno dei contendenti per il campionato e la vittoria, già qui in Thailandia ” .

Sul futuro di Pecco lontano da Ducati, in direzione Aprilia, Tardozzi è entrato in modalità difensiva da tempo avendo Ducati un mese fa, se non prima, già bloccato Pedro Acosta: “Vedremo. Dipende da lui. Dobbiamo aspettare. Non vogliamo dire nulla, perché è Pecco che deve fare l’annuncio“.

Guido Meda su Bagnaia: “Crede nel progetto Aprilia”

Mentre i team scaldano motori e gomme, lui scalda la voce. Guido Meda accompagnerà i telespettatori italiani anche nel Mondiale 2026. Dall’alto della sua esperienza, il giornalista e telecronista, nonchè responsabile di Sky Sport Motori ha dato un giudizio sulla decisione di Bagnaia di andare in Aprilia: “Essendo fuori dal progetto Ducati, dopo essere stato ingarellato con Yamaha, Pecco ha scelto Aprilia perchè crede molto nel loro progetto. Ci sta che Bagnaia non sia voluto andare in un team satellite come VR46″.

Meda entra nel particolare di quello che sarà il contratto con Aprilia annunciato a giorni se non a ore già a Buriram: “Pare che Pecco abbia firmato un contratto molto lungo, non uno, non due, forse tre o di più”. Sul 2026 di Pecco da ‘separato in casa’ in Ducati, Guido è sincero: “Da un lato immagino che in Bagnaia ci sia un po’ di rabbia e frustrazione per essere stato sostituito da Pedro Acosta dall’altra parte credo che potrà fare una buona stagione, che Ducati lo tratterà bene e lui deve essere ottimista pensando all’anno prossimo”.