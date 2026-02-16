Tardozzi e Dall'Igna caricano Bagnaia, il piano per salvare Iannone: l'invito di Bulega, la sparata di Petrucci

La Ducati si prepara ai test di Buriram, Dall'Igna e Tardozzi coccolano Bagnaia mentre si apre una finestra per Iannone in Superbike. Le parole di Nicolò Bulega e Danilo Petrucci

La MotoGP scalda i motori in vista del secondo e ultime test della pre season, nel prossimo fine settimana sulla pista di Buriram. Sarà una due giorni di prova generale in vista del via al Mondiale 2026 col Gp di Thailandia il week end successivo sulla stessa pista. Ducati da tutti considerata la super favorita prova a caricare anche Pecco Bagnaia un po’ messo ai margini nell’ultimo anno, importante le parole di Tardozzi e Dall’Igna. Lo stesso ingegnere che sembra avere un posto per Andrea Iannone rimasto fuori dai giochi nel Mondiale Superbike. E mentre Bulega lo chiama, Petrucci si toglie qualche sassolino dalla scarpa contro Borgo Panigale.

Ducati ancora più forte

Lo hanno detto un po’ tutti dopo i test di Sepang. Ducati ha tirato fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro. Era la più forte, ora lo è ancora di più. La casa di Borgo Panigale ha piazzato 5 moto ai primi 6 posti a Sepang e dire che mancava la sesta Desmosedici a causa dell’assenza di Fermín Aldeguer. In questo dominio, l’Aprilia di Marco Bezzecchi è ancora una volta l’eccezione che conferma lo strapotere ducatista.

Bagnaia coccolato, la spinta di Dall’Igna e Tardozzi

Sarà un altro anno non facile per Francesco Bagnaia. Non solo in pista dovendosi confrontare ancora con Marc Marquez per di più campione del mondo in carica. Ma anche con la spada di Damocle, per ora, del futuro incerto visto che Ducati ha deciso di “metterlo alla porta” individuando in Pedro Acosta il futuro al fianco di Marquez in odore di rinnovo.

Eppure a Borgo Panigale continuano a riconoscere il valore di Pecco per non restare anche quest’anno con un solo pilota. Nei giorni scorsi, nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, il gran capo Gigi Dall’Igna ha dato una pacca ideale al suo ex campione che gli ha portato due titoli mondiali: “Non siamo riusciti a mettere Pecco in condizione di dare il meglio di sé, come avrebbe potuto. A volte le cose non vanno come vorresti, ma come dovrebbero andare. Nessuno fa tutto alla perfezione in ogni momento. Ma alla fine, il bilancio complessivo è assolutamente positivo”.

Parole che fanno eco con quanto dichiarato dal team manager Davide Tardozzi che ha messo una pezza alla mezza gaffe alla presentazione di Kuala Lumpur: “All’inizio dell’anno, quando è tornato dalla pausa invernale, ho trovato un Pecco completamente diverso, con una mentalità diversa, che ricorda quella del 2024. Sarà un rivale molto difficile da battere nelle prossime gare“.

Iannone, Ducati gli dà una chance e Bulega lo chiama in SBK

Per ora risulta “appiedato”. Di Andrea Iannone ultimamente si è parlato quasi esclusivamente per quello che fa fuori dalla pista. L’addio con Elodie, la nuova relazione con Rocio Munoz Moralez. Insomma gossip duro e puro. Anche perchè c’è poco da dire sulla carriera da centauro.

Al momento The Maniac non ha una moto. Tutte le possibilità di partecipare al Mondiale Superbike sono svanite. Ma nelle ore proprio Ducati si sarebbe fatta risentire. Secondo quanto riportato da GPOne, proprio Gigi Dall’Igna vorrebbe Iannone nel test team di Borgo Panigale per il programma World SBK, dato che la nuova Panigale V4 è ai suoi Km iniziali. L’intenzione è di affiancarlo all’altro storico collaudatore, Michele Pirro che sappiamo correrà in MotoGP a Buriram con la Desmosedici del Team Gresini di Fermin Aldeguer infortunato

L’invito a Iannone a unirsi al team di sviluppo SBK Ducati arriva da Nicolò Bulega, vicecampione 2025, favorito per il titolo di quest’anno che è partito fortissimo nei test di Philipp Island e che sulle possibilità di avere Andrea come tester dice a GpOne: “Iannone è un bel pilota con tanta esperienza, ed ora arriveranno le Michelin con cui lui ha già esperienza, potrebbe essere importante anche per Ducati. In ottica futura se dovesse fare il tester potrebbe portarsi avanti per il prossimo anno”

Petrucci su Dall’Igna: “Spietato”

Una, nessuno, centomila. Le mille personalità di un carattere forte come Gigi Dell’Igna sono state sottolineate anche da Danilo Petrucci, per anni “soldato” della Ducati tra MotoGP e Superbike fino all’addio visto che quest’anno ha sposato la causa BMW e su Dall’Igna è schietto: “È spietato come tutti i campioni devono essere. Con me è stato severo, leale e sincero, ha una mentalità ingegneristica, estremamente funzionale e bada solo al risultato. Se lui vede un’opportunità per migliorare la moto, lo fa!”