Ducati, che autogol di Tardozzi: l'ennesima sviolinata a Marquez sminuisce ancora Bagnaia, tifosi in rivolta

Alla presentazione della MotoGP 2026 a Kuala Lumpur le parole di Davide Tardozzi sulla Ducati e Marc Marquez hanno scatenato polemiche a non finire, scatenati i fan di Bagnaia ma anche di Stoner, Valentino Rossi e Loris Capirossi

Ci sono parole che oramai non sfuggono agli occhi e alle orecchie attente dei social. Specie quando a parlare sono i protagonisti o della loro gestione si parla. Ecco che quindi basta una semplice frase a scatenare il più classico dei putiferi sul web. Se poi l’argomento si riflette sulla difficile convivenza agonistica tra Bagnaia e Marc Marquez in Ducati allora si finisce per esasperare qualsiasi concetto. Ed è quello che è successo dopo quanto detto da Davide Tardozzi durante l’evento di presentazione della stagione MotoGP a Kuala Lumpur.

Parole che hanno scatenato ancora una volta un malcontento solo sopito tra i tifosi della Ducati, di Bagnaia e che ha finito per andare alla deriva mettendo in mezzo anche Valentino Rossi, Loris Capirossi e Casey Stoner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che ha detto Tardozzi a Kuala Lumpur, prima e dopo Marquez

Uno show dentro la festa. Questo è stato il grande evento con cui la MotoGP, confermando quanto fatto lo scorso anno, ha presentato la stagione 2026. Una due giorni spettacolare a Kuala Lumpur, in Malesia, in cui la classe regina si è messa in bella mostra davanti al pubblico melese e al resto del mondo collegato in tv e sui social.

Sul palco sono sfilati tutti i piloti, le moto e i rispettivi team manager. Per la Ducati c’erano ovviamente il campione del mondo Marc Marquez, Pecco Bagnaia, il gran capo Gigi Dall’Igna. C’era anche Davide Tardozzi che intervistato ha parlato dei test di Sepang si è detto soddisfatto: “Abbiamo fatto dei buoni tre giorni di test, abbiamo provato diverse novità per la stagione e i piloti hanno apprezzato alcune cose più di altre. Credo che, alla fine, i risultati siano stati perfetti. Avevamo quattro Ducati tra le prime cinque, siamo contenti, ma sappiamo che i nostri rivali sono forti e stanno lavorando per migliorare le loro prestazioni. Dobbiamo aspettare la metà del campionato per capire i loro punti di forza”.

La gaffe di Tardozzi: “Prima non avevamo Marquez”

Tardozzi, tuttavia, ha commesso anche una gaffe che come sopra non è passata inosservata agli occhi e alle orecchie attente dei social e non solo. Il team manager Ducati ha sottolineato come la Desmosedici sia al vertice da anni, ma ha di fatti dato merito al solo Marc Márquez, entrato a far parte del team di Borgo Panigale solamente lo scorso anno:

“Quando sei al vertice, c’è sempre qualcuno che cerca di tirarti giù. Dal 2017 o 2018, lottiamo per il campionato. Purtroppo, all’epoca, non avevamo Marc [Márquez, ndr], quindi qualcun altro ha vinto i titoli”

Tardozzi cancella la storia recente Ducati

Apriti cielo! Le parole di Tardozzi sono state subito riprese e condivise sui social scatenando la più classica delle bufere. Non è un mistero che Ducati abbia fortemente voluto Marquez e la cosa è stata reciproca. E che dopo averlo “recuperato” in Gresini un anno lo abbia promosso nel team ufficiale a scapito addirittura del campione del mondo Jorge Martin che aveva vinto il titolo con Pramac nel 2024. Ora Marc è vicino al rinnovo e pare che Borgo Panigale darà il benservito a Bagnaia avendo già scelto in Pedro Acosta il futuro della Desmosedici.

Anche per questo l’aver riconosciuto meriti quasi esclusivamente al solo Marquez del dominio Ducati di questi ultimi anni è sembrata qualcosa di esagerato che va contro la storia stessa della Ducati che ha vinto titoli con Stoner, Bagnaia e appunto Martin e che ha avuto in Loris Capirossi probabilmente il primo pilota che ha creduto e ha costruito il progetto vincente di Borgo Panigale. Ma anche lo stesso Dovizioso che al pari di Capirex il titolo con Ducati non l’ha vinto ma ha battagliato alla pari con Marquez per un paio di stagioni.

Fan di Bagnaia, Stoner scatenati e ci va di mezzo Valentino Rossi

Se ci aggiungiamo anche una certa insofferenza da parte dei tifosi di Bagnaia per come, a loro dire, Pécco sia trattato e bistrattato da Ducati, la frittata è fatta. Basta leggere i tantissimi commenti sui social che etichettano come “ingrato” Tardozzi: “Ah che bel discorso da fare ad un pilota che ha sempre dato tutto e ha portato 2 mondiali e 2 secondi posti in 4 anni” scrive uno riferendosi a Bagnaia, “Pare ci sia qualche problema di comunicazione in Ducati. Questo quando parla fa più danni della grandine ad Agosto” scrive un altro mentre sono in tanti a dire: “Quest’anno tifo Aprilia!”

E ancora: “Uscita di pessimo gusto che poteva essere evitata, Marquez non sarà in sella per sempre e la concorrenza potrebbe crescere più del previsto”. La questione ha finito poi per mettere ancora una volta contro tifosi di Bagnaia, e quindi di Rossi, contro “antirossiniani” e fan di Marc Marquez che hanno ricordato come Valentino sia stato l’unico pilota top a non quagliare niente in Ducati e robe del genere. Insomma anche qui la più classica delle derive social che ci risparmiamo.