Buriram, tutto sugli ultimi test MotoGP: Marquez beccato nel box Honda, Bagnaia con un piede in Aprilia

Ultimi due giorni di test per la MotoGP sulla pista di Buriram dove tra una settimana inizierà il Mondiale 2026: a che ora e dove vedere la diretta. Marquez vicino al rinnovo Ducati beccato a parlare con Honda, Bagnaia verso Aprilia

Ci siamo. La MotoGP fa le prove generali in vista della partenza del Mondiale 2026. Ultimi due giorni di test per la classe regina che sabato e domenica si ritrova sulla pista di Buriram dove tra una settimana si farà sul serio con il Gran Premio di Thailandia prima tappa di un lungo viaggio a caccia dell’iride. Ducati in cerca di conferme (è parsa ancora la moto più veloce) così come Marc Marquez che vuole alzare i giri del suo motore dopo il rientro a Sepang sempre più in odore di rinnovo, si attende solo l’annuncio di Borgo Panigale. E poi la curiosità per il livello degli altri, da Bagnaia a Bezzecchi in un crossover con Aprilia che potrebbe essere la destinazione di Pecco per il 2027. Insomma tanto mercato piloti in quest’ultimo test tailandese.

Ultimi test a Buriram: il borsino della MotoGP

Manca meno di una settimana alle prime prove libere del Gran Premio di Thailandia, che darà il via al Mondiale di MotoGP 2026 (dal 28 febbraio al 2 marzo). Prove generali quindi in questi due giorni, sabato e domenica, sul circuito di Buriram che ospiterà non solo la prima gara del campionato ma anche gli ultimi test prestagionali.

C’è attesa per capire se davvero come molti sospettano dopo i primi test di Sepang, Ducati abbia aumentato il suo vantaggio sul resto della griglia. Tutti vedono la Demosedici GP26, e Marc Márquez in particolare, ancora una volta favoriti. Lo spagnolo però viene dall’inattività dell’inverno dopo l’infortunio di fine scorsa stagione. In Malesia ha tolto la ruggine e ora cerca di affinare la preparazione.

Da capire però il livello degli altri a cominciare dagli stessi ducatisti. Bagnaia ha detto si sentirsi meglio con la GP26 dopo gli incubi con la GP25; Álex Marquez si è guadagnato una moto ufficiale dopo l’ottimo 2025 con l’incognita Di Giannantonio (pure lui GP26) e Morbidelli (rimasto con la GP24) del Team VR46.

Martin c’è, Aldeguer no: al suo posto Pirro

Ci crede però l’Aprilia con Marco Bezzecchi che ritrova Jorge Martin dichiarato unfit dopo aver saltato la Malesia. Ma la classe regina tiene d’occhio anche una Honda migliorata e una KTM che ha brillato particolarmente con Maverick Viñales potendo puntare anche su Pedro Acosta. Nel frattempo la Yamaha si accontenta solo di poter girare un po’ in pista dopo i guai di Sepang.

Detto di Martinator che ha ricevuto l’ok dei dottori dopo la doppia operazione a clavicola e scafoide delle scorse settimane che gli ha fatto saltare la prima tornata di test a Sepang, troverà ancora spazio l’eterno tester Michele Pirro che sostituirà l’infortunato Fermin Aldeguer. Torna anche Fabio Quartararo (che aveva saltato il day 2 e day 3 in Malesia dopo la frattura di un dito della mano destra).

Rinnovo Marquez-Ducati ci siamo, Marc beccato in Honda

Potrebbe arrivare anche in queste ore di test, tra un giro e l’altro l’annuncio del rinnovo tra Ducati e Marc Marquez, che vestirà di rosso per altri due anni. A quel punto per completare il team ufficiale di Borgo Panigale non resterà che annunciare anche la firma di Pedro Acosta.

Eppure ha destato un po’ di “rumore” sui social l’immagine dello spagnolo a colloqui nei box Honda alla vigilia dei test in Thailandia. Ovviamente niente di allarmante visto che Marc ha ancora tanti amici in HRC dove è cresciuto e ha vinto 6 titoli MotoGP. Certo è altrettanto vero che Honda farebbe carte false per riaavere Marquez e ci ha anche provato quest’inverno.

Bagnaia in Aprilia, si può

L’altra notizia delle ultime ore sul fronte mercato piloti riguarda il forte interesse di Aprilia per Bagnaia con un’offerta importante da parte del CEO di Noale, Massimo Rivola che sogna un dream team tutto tricolore con Pecco e Bezzecchi amici e compagni di “merende” nella VR46 Riders Academy.

A che ora e dove vedere i test di Buriram MotoGP

