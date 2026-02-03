Test Malesia, Marquez: "Avrei firmato", da Bagnaia messaggio a Ducati. Quartararo già rotto, quanto starà fuori

Nella prima giornata dei test in Malesia Marc Marquez è stato il più veloce a 121 giorni dalla sua ultima gara in MotoGP, 2° Diggia. Bagnaia contento della GP26 mentre Quartararo cade e si frattura un dito

Sono passati 121 giorni ma è rimasto tutto come allora. Il più veloce è sempre e solo lui. Marc Marquez mette subito in chiaro le cose nel primissimo test della MotoGP 2026. A Sepang lo spagnolo vola nel finale con la sua Ducati dando la paga al resto del mondo come prima dell’infortunio. Desmosedici subito in tiro col 2° posto di Di Giannantonio mentre Pecco Bagnaia inizia con un 8° posto ma con un feeling, almeno a detta sua, già migliore rispetto alla GP25. Prove finite praticamente prima di cominciare per Fabio Quartararo che è caduto rimediando la frattura del dito della mano. Il pilota mercato della scorsa settimana ha già preso la via di casa.

Marquez torna e vola già

La pre-season 2026 della MotoGP è ufficialmente iniziata con la tre giorni di test a Sepang (Malesia) a cui seguiranno altri due a Buriram prima del via del primo week end del campionato, il Gran Premio di Thailandia (27 febbraio-1 marzo).

La prima giornata dei test malesi è andata in archivio col miglior tempo, tanto per cambiare, di Marc Marquez in 1:57.018. Al 2° posto un’altra Ducati ufficiale, quella di Fabio Di Giannantonio (+0.256) per il Team VR46 e Maverick Vinales (+0.277) con la prima KTM. A seguire 4° Alex Marquez (Ducati), 5° Bezzecchi (Aprilia), Marini (Honda), Mir (Honda), Bagnaia (Ducati), Quartararo (Yamaha) e l’esordiente Moreira (Honda).

Due le assenze più importanti nei test: Fermín Aldeguer, per Gresini, con la frattura del femore sinistro, e Jorge Martín, reduce da due interventi chirurgici, che ha marcato visita per Aprilia. Martinator è comunque presente ai box e in pista per osservare lo sviluppo della sua RS-GP26 nelle mani del collaudatore Lorenzo Savadori.

Il ritorno del Re

Non ha deluso le attese il ritorno di Marc Márquez. Non guidava una MotoGP dalla gara indonesiana del 2025, il 5 ottobre, 121 giorni dopo. Ha finalmente potuto provare la GP26, la sua nuova moto, dopo aver saltato i test di Valencia. Ha completato un bel po’ di giri, guidando con cautela all’inizio e meno verso la fine.

Per quanto riguarda i tempi, dopo un inizio in cui Bezzecchi, fresco di rinnovo con Aprilia, ha dettato il ritmo, Álex Márquez ha fatto segnare un ottimo tempo, prendendo un po’ di margine nella sessione mattutina. Nel pomeriggio malese, Marc Márquez ha fatto segnare un buon tempo, ma subito dopo la sua moto si è spenta alla curva 2. Bagnaia ha debuttato con un nuovo pacchetto aerodinamico e ha risalito la classifica dei tempi. Diversi piloti hanno tentato il giro veloce alla fine. Il più preciso è stato il ’93’, che è riuscito a battere Di Giannantonio e Viñales chiudendo la giornata in testa.

Quante novità in pista e ai box

Tutti i team e i costruttori stanno effettuando test aerodinamici visto che il motore è congelato dai regolamenti e da questo punto di vista ci si sta concentrando già sui modelli 2027. Alcune squadre si sono concentrate maggiormente sull’anteriore, come Ducati o Aprilia, altri sul posteriore, come KTM con Pedro Acosta.

In casa Ducati in particolare si è svolto un lavoro con comparative tra le nuova e la vecchia carena. Aprilia ha provato diverse soluzioni aerodinamiche e un forcellone nuovo. Lavoro a 360° per Honda. Yamaha ha lavorato sull’aerodinamica con due configurazioni diverse di telaio e forcellone

Marquez contento della condizione

“Ho fatto turni di due o tre giri; non volevo farne di più, non volevo esaurirmi il primo giorno”. Cauto il giusto, veloce come sempre Marc Marquez che tornava in pista 121 giorni dopo l’incidente di Mandalika con conseguente operazione alla spalla. La sua analisi sulle proprie condizioni fisiche lascia trasparire la soddisfazione dell’essere di nuovo in sella: “Se mi avessero detto due mesi fa che sarei arrivato ai test in Malesia in queste condizioni, avrei firmato sulla linea tratteggiata, perché sto meglio di quanto ci aspettassimo. Ma abbiamo ancora tre settimane davanti a noi prima della prima gara, che è l’obiettivo, dove voglio essere molto meglio fisicamente, e soprattutto, ci sono altre due settimane fino al Brasile, che mi aiuteranno anche a continuare a migliorare.”

Bagnaia e il mercato “frizzantino”