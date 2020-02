MotoGp, test Sepang: i tempi prima della pioggia

Dopo le prime tre ore dei test di Sepang, le Yamaha di Quartararo e Morbidelli guidano la classifica dei tempi. La coppia Petronas precede Rins e Crutchlow, Maverick Vinales è sesto e Valentino Rossi nono. Più indietro le Ducati. I piloti sono attualmente in pausa dopo un acquazzone che ha bagnato la pista. Solo pochi giri per Marc Marquez, che ha testato la sua spalla destra. Jorge Lorenzo in pista solo il 9 febbraio.

I tempi (primi 20)

1 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1m 58.945s 22/37

2 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.051s 43/46

3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.250s 24/39

4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.289s 28/33

5Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.383s 26/29

6 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.422s 33/34

7 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.482s 4/31

8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.591s 24/35

9 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.624s 17/33

10 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.660s 34/35

11 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.731s 7/34

12 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.826s 13/23

13 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.973s 25/38

14 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.994s 23/27

15 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +1.072s 5/32

16 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +1.191s 23/29

17 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.369s 5/30

18 Sylvain Guintoli FRA Suzuki Test Rider (GSX-RR) +1.426s 11/30

19 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +1.566s 23/29

20 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +1.574s 28/40

SPORTAL.IT | 07-02-2020 09:06