Razgatlioglu: "So cosa voglio", Toprak avvisa Marquez e Bagnaia. Aleix Espargaro, basta ciclismo: solo Honda

Razgatlioglu dopo la sua partecipazione a The Voice Turchia ha parlato del sogno di vincere anche in MotoGP, un altro sogno invece finisce, quello nel ciclismo di mentre Aleix Espargaro che lascia per sviluppare la Honda

La curiosità è tanta. La più grande novità del Mondiale MotoGP 2026 sarà sicuramente l’esordio di Razgatlioglu. Il pilota turco arriva nella classe regina col titolo della Superbike in bacheca. Non uno qualunque quindi. A Capodanno Toprak è stato protagonista canterino della versione di The Voice in Turchia. Oltre a cantare ha parlato dell’anno che verrà tra sogni e paure con un obiettivo preciso. Intanto Aleix Espargaro ha deciso di lasciare il ciclismo dopo averci provato da professionista per concentrarsi sullo sviluppo della Honda in vista anche del 2027.

Razgatlioglu a The Voice: “Meglio in moto”

Per ora ha cantato in attesa, chissà un giorno chissà quanto lontano, di suonarle ai colleghi. Razgatlioglu è uno dei piloti più attesi del 2026 in MotoGP. Il turno sarà all’esordio in classe regina forte di una clac importante, di un talento indiscusso e del titolo Superbike conquistato dopo un testa a testa con la Ducati di Bulega.

Toprak a Capodanno è stato protagonista sul palco di The Voice Turchia. Ha cantato, e neanche tanto male, “Çatma Yarim” di Reynmen. Non è stata la prima volta, era già successo in passato in un altro show del suo Paese quando, da piccolo, salì sul palco accompagnato dal padre, una vera leggenda del motociclismo turco, purtroppo scomparso prematuramente.

Ovviamente un ruolo che non mette il buon Toprak a suo agio nonostante sia spesso showman in pista e fuori: “Onestamente, non sono così stressato durante le gare. Non sento così tanta pressione. Forse è perché faccio lo sport che amo. Se mi dicessero di salire su una moto ora, potrei guidare e correre senza problemi. Ma questo… è davvero molto difficile”.

Toprak: “Sogno di vincere il Mondiale MotoGP” Dopo l’assaggio nel test di Valencia, si avvicina sempre la realizzazione del sogno di diventare un pilota di MotoGP. Pramac lo ha accolto a braccia aperte e sia lui che il suo team non vedono l’ora che la stagione abbia inizio. Le tappe sono delineate: la presentazione il 13 gennaio a Siena e lo shakedown il 29, 30 e 31 gennaio a Sepang, Forse ti può interessare Carlos Sainz senior punge la Ferrari e cancella Valentino Rossi: "Marquez migliore di sempre, Dakar per stupire" Al via dell'ennesima Dakar della sua carriera, a 63 anni Carlos Sainz senior parla a ruota libera di F1, del figlio ex Ferrari col dente avvelenato e della grandezza di Marc Marquez Ma il sogno più grande di Toprak è un altro e lo dice apertamente facendo gli auguri di buon anno: “Tutti hanno dei sogni. Spero che sia un anno in cui tutti possano raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, perché tutti ne abbiamo. Anch’io continuo a sognare di diventare di nuovo campione del mondo. Quindi spero che sia un buon anno per tutti “. Insomma ha le idee chiare, la MotoGP, da Marquez a Bagnaia passando per Bezzecchi e compagnia, sono avvisati.

Aleix Espargaro lascia il ciclismo per la Honda

Parlando di sogni eccone uno diventato realtà per Aleix Espargaro. Un anno fa lo spagnolo lasciava la MotoGP restando con il ruolo di collaudatore Honda ma perseguendo una sua passione quasi pari a quella della moto. Sempre a due ruote ma senza motore: il ciclismo. Non a livello amatoriale ma pro. Difatti Aleix ha corso una stagione con la Lidl Trek partecipando a qualche gara, tra cui il Giro d’Austria.

Qualche infortunio di troppo e poi la richiesta da parte di Honda di dedicarsi con maggiore dedizione allo sviluppo della moto sono risultati un ostacolo duro per lo spagnolo che allora, come già anticipato sul finire del 2025, ha deciso di lasciare il ciclismo: “Quest’anno ho realizzato uno dei più grandi sogni della mia vita: debuttare come ciclista professionista. Non è andata esattamente come avevo pianificato, i miei impegni con la Honda e gli infortuni l’hanno reso più difficile del previsto. Ma la vita non è facile!”.

“Sia Alberto (Puig, team manager Pramac Honda, ndr) che la squadra mi hanno chiesto di fare un doppio sviluppo il prossimo anno, con la moto 2026 e la nuova moto 2027 con pneumatici Pirelli“, ha ammesso Aleix Espargaró in una recente intervista.