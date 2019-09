MotoGp: tutti i tempi del sabato mattina ad Aragon

Come previsto nella giornata di ieri, il cattivo tempo ha condizionato la FP3 della Motogp di sabato mattina sul circuito di Aragon. La prima posizione della sessione va, a sorpresa, ad Alex Rins (Suzuki), davanti a Maverick Vinales (Yamaha) e Mika Kallio (KTM). Nessun pilota è riuscito a migliorare i tempi della FP2 e alcuni, come il leader del Mondiale Marc Marquez (Honda) e Andrea Iannone (Aprilia) non hanno effettuato neanche un giro lanciato.

Ecco di seguito tutti i tempi della terza sessione di prove libere:

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.3 1'55.934

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.5 1'57.013 1.079 / 1.079

3 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 1'57.744 1.810 / 0.731

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.5 1'57.988 2.054 / 0.244

5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.5 1'58.153 2.219 / 0.165

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.3 1'58.159 2.225 / 0.006

7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.5 1'58.338 2.404 / 0.179

8 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 324.4 1'58.593 2.659 / 0.255

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.4 1'58.904 2.970 / 0.311

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.4 1'59.050 3.116 / 0.146

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.5 1'59.143 3.209 / 0.093

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 326.3 1'59.145 3.211 / 0.002

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1'59.216 3.282 / 0.071

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.3 1'59.504 3.570 / 0.288

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.5 1'59.610 3.676 / 0.106

16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 327.3 1'59.792 3.858 / 0.182

17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.3 2'02.673 6.739 / 2.881

18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 325.4 2'03.241 7.307 / 0.568

Senza tempo:

29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati

53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda

