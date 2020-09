MotoGp, Uccio getta la maschera

Uccio non si nasconde. Domenica Valentino Rossi cercherà di vincere il Gran premio a Misano. “Si può fare, siamo qui per questo. Se cominciamo bene il week-end non vedo perché non dovremmo puntare alla vittoria” racconta a Sky Sport.

“Domenica scorsa è mancata la ciliegina sulla torta, siamo qui per mettercela nella prossima – aggiunge il migliore amico di Valentino -. Magari avremmo dovuto puntare su un altro tipo di gomma ma è facile dirlo adesso, a gara terminata. La Yamaha ha voglia di migliorare e ha portato un sacco di pezzi al test”.

OMNISPORT | 15-09-2020 17:45