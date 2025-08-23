MotoGP Ungheria, classifica piloti e pagelle dopo la Sprint: Marquez fuori categoria, Bagnaia senza rimedio

Le pagelle della Sprint Race del GP d'Ungheria, con tutti i voti positivi e negativi della gara veloce dominata da Marc Marquez (e con i due piloti del team VR46 sul podio). La classifica aggiornata

Neanche un tracciato nuovo per la MotoGP come quello di Balaton Park scalfisce l’imperioso incedere di Marc Marquez, che conquista l’ennesima Sprint Race in questa stagione e si proietta sempre di più verso la conquista del nono titolo in carriera sulle due ruote mondiali.

La novità di questa volta è un podio in cui salgono i due piloti del team Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ovvero Fabio Di Giannantonio, che dalle Q1 di stamattina è arrivato a conquistare il secondo posto nella Sprint, e Franco Morbidelli. Ma non possiamo poi non menzionare l’ottima prova di Luca Marini, con l’alfiere di Honda, quarto, al suo miglior risultato stagionale in assoluto in questo 2025. Meno bene Marco Bezzecchi, partito alle spalle del poleman Marquez e finito settimo, dietro Fermin Aldeguer e Joan Mir. Ma è andata decisamente peggio a Francesco Bagnaia, che invece coglie il suo peggior risultato in questa stagione nelle Sprint, chiudendo 13esimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le pagelle della Sprint del GP Ungheria

Marc Marquez 10: Tredicesimo successo su quattordici Sprint in questo 2025. Non c’è altro da aggiungere.

Tredicesimo successo su quattordici Sprint in questo 2025. Non c’è altro da aggiungere. Fabio Di Giannantonio 9 : Sabato da incorniciare per il romano, che vola in Q2 pur sul filo di lana con Brad Binder e sfrutta al meglio l’occasione con un secondo posto di grande pregio alle spalle di un fuoriclasse d’adamantio come Marquez.

: Sabato da incorniciare per il romano, che vola in Q2 pur sul filo di lana con Brad Binder e sfrutta al meglio l’occasione con un secondo posto di grande pregio alle spalle di un fuoriclasse d’adamantio come Marquez. Franco Morbidelli 8,5: Giornata di grazia per il team VR46 anche in virtù delle prestazioni dell’altro romano della squadra, che dopo una parentesi complessa nelle ultime tre gare sta dando prova di riscatto.

Giornata di grazia per il team VR46 anche in virtù delle prestazioni dell’altro romano della squadra, che dopo una parentesi complessa nelle ultime tre gare sta dando prova di riscatto. Luca Marini 8: Un quarto posto che vale una medaglia al valore, se guardiamo a cos’è stata questa stagione per il pilota Honda.

Un quarto posto che vale una medaglia al valore, se guardiamo a cos’è stata questa stagione per il pilota Honda. Pedro Acosta 4: Da quando ha messo piede al Balaton Park non ha fatto altro che cadere, dalle pre-qualifiche alla Sprint.

Da quando ha messo piede al Balaton Park non ha fatto altro che cadere, dalle pre-qualifiche alla Sprint. Francesco Bagnaia 2: “No hai remedio”, non c’è rimedio, per citare una celebre incisione di Francisco Goya. Per quanti tentativi si facciano, questa non è la stagione di Pecco, che deve solo sperare che questa nottata, per lui fonda, di questa stagione 2025 passi presto.

“No hai remedio”, non c’è rimedio, per citare una celebre incisione di Francisco Goya. Per quanti tentativi si facciano, questa non è la stagione di Pecco, che deve solo sperare che questa nottata, per lui fonda, di questa stagione 2025 passi presto. Fabio Quartararo 0: Non basta una Yamaha che non sta dando il meglio di sé al Balaton Park, ci si mette pure il suo pilota che forza troppo nel tentativo di guadagnare posizioni, finendo subito dopo la partenza sulla ghiaia. E trascinando nella polvere anche Bastianini, e in una reazione a catena pure Zarco.

Rivivi la Sprint del GP d’Ungheria

Classifica Mondiale Piloti MotoGP dopo la Sprint di Balaton Park

1 Marc Marquez Ducati 430 2 Alex Marquez Ducati 278 3 Francesco Bagnaia Ducati 221 4 Marco Bezzecchi Aprilia 181 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 153 6 Franco Morbidelli Ducati 151

Prossima tappa: domani il GP, fra due settimane la Catalogna

Appuntamento domani con il culmine di questo primo fine settimana nella storia della MotoGP al Balaton Park, con la gara lunga: qui tutti i dettagli sulla programmazione. In seguito il calendario della MotoGP prevede il ritorno in pista per il prossimo weekend del 6-7 settembre: si corre a Barcellona per il GP di Catalogna, quindicesimo appuntamento della stagione 2025.