MotoGP, ferie finite: da Marquez a Bagnaia e Martin dove sono stati in vacanza i piloti

La MotoGP in vacanza: da Marc Marquez con Gemma Pinto, da Pecco Bagnaia con Domizia Castagnini fino a Luca Marini e Marta Vincenzi, Jorge Martin e Maria Monfort, dove sono stati i piloti

Il biglietto aereo con destinazione Austria è già in tasca, le valigie vengono svuotate di costumi da bagno e camicie fiorate per essere riempite di tute e divise dei team. Insomma le vacanze della MotoGP sono finite. Per molti, i ducatisti per esempio si erano esaurite già la settimana scorsa con i test di Balaton. Adesso si torna in pista per davvero, il Gp di Austria è alle porte. E per Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Fabio Quartararo e così via i viaggi tra mari e montagne sono solo un lontano ricordo delle ferie andate.

Dalla F1 alla MotoGP: quando si corre a Ferragosto

Una volta era la Formula 1 che puntualmente correva a Ferragosto, quasi sempre il Gran Premio di Ungheria, che qualche volta capitava proprio nel giorno del 15 agosto. Da qualche anno invece è la MotoGP ad aver raccolto il testimone dei motori accesi durante la settimana di ferie per antonomasia. Non a caso il circus della F1 è in ferie e tornerà solo a fine mese in Olanda. Spazio dunque al Motomondiale che riaccenderà i motori in Stiria per il Gran Premio d’Austria proprio nel giorno di Ferragosto con le prime prove libere al Red Bull Ring.

Vacanze piloti MotoGP: Marquez con Gemma Pinto

Il leader indiscusso del Mondiale MotoGP, Marc Marquez si è concesso una bella vacanza al mare a Minorca in compagnia della sua storica fidanzata Gemma Pinto. Tantissimi gli scatti che i due hanno postato sui social al mare, in barca e in resort esclusivi.

Con Marc alle prese con barbecue, indossando tra l’altro in alcune occasioni la maglia della Nazionale di calcio giapponese, c’era anche il fratello Alex. I due si sono anche sfidati in un gioco da tavolo e chissà se almeno qui il più piccolo di casa Marquez avrà avuto la meglio sul fratellone cannibale in pista.

Bagnaia con la sua Domizia e… Turbo

Ha scelto l’Arcipelago della Maddalena per ritemprarsi Pecco Bagnaia in compagnia della moglie, Domizia Castagnini e l’oramai inseparabile cane Turbo. La signora Bagnaia ha immortalato diversi scatti della loro vacanza sui social.

Tra Italia e Spagna la scelta di Luca Marini che ha dapprima festeggiato i due anni di matrimonio con la sua Marta Vincenzi e poi prole al seguito, la piccola Angelina Luce, è partito alla volta della Spagna, a Ibiza per un po’ di sole e mare. Ibiza anche per gli “amici” Fabio Quartararo e Tony Arbolino

Jorge Martin ad Andorra e gli altri piloti in vacanza

Autarchici gli spagnoli: Jorge Martin ha scelto il mare di Andorra per godersi la sua fidanzata Maria Monfort ma anche allenarsi visto il tempo “perso” durante il lungo infortunio e ritrovare tono muscolare dopo il rientro proprio poco prima della sosta. Murcia per il pilota Ktm Pedro Acosta.

Settimana d’amore per Miguel Oliveira, che ha festeggiato 4 anni di matrimonio con la moglie Andreia Pimenta al mare insieme ai loro due figli. In giro in cerca di amore e con tanto amore per la sua bellissima fidanzata Jai Carol, il buon Fabio Di Giannantonio.