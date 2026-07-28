Il Mondiale MotoGP riprende nel prossimo fine settimana a Silverstone, vacanze finite per tutti i piloti, ecco come le hanno passate i vari Marquez, Bagnaia, Bezzecchi e Martin

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il biglietto aereo con destinazione Silverstone è già in tasca, le valigie in queste ore sono oggetto di un “cambio” simile a quello delle gomme passando da costumi da bagno e camicie fiorate a tute e caschi. Insomma le vacanze della MotoGP sono agli sgoccioli. Il Gp di Gran Bretagna è alle porte. E per Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e tutti gli altri protagonisti del Motomondiale è tempo di riabbassare la visiera dopo un mesetto di relax tra mare e montagna cercando di ritemprare mente e corpo specie per chi, vedi Marc, Pecco e il Bez era reduce da qualche acciacco di troppo.

Dalla F1 alla MotoGP: quando si corre a ridosso di Ferragosto

Una volta era la Formula 1 che puntualmente correva nel giorno di Ferragosto o giù di lì, quasi sempre il Gran Premio di Ungheria. Da qualche anno a questa parte invece è la MotoGP ad aver raccolto il testimone accendendo i motori nel mese più caldo dell’anno. Anche se a dire il vero, con la F1 ferma fino al 21 agosto, la MotoGP correrà solamente una corsa poco prima del 15, vale a dire nel prossimo fine settimana, 7-9 agosto a Silverstone per poi tornare a fine mese per il GP di Aragona.

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Vacanze piloti MotoGP: Marquez già campione del mondo

Nonostante un inizio di stagione travagliato, Marc Marquez ha compiuto nelle ultime gare una mezza impresa. Recuperare quasi un centinaio di punti sulla testa del campionato piloti non è stata cosa facile specie dopo la doppia operazione spalla-piede post caduta di Le Mans. Solo un campionissimo poteva farlo e lui lo è. Lo spagnolo si presenterà a Silverstone con soli 18 punti di svantaggio dal capolista Martin, nel mezzo il sorprendete Ai Ogura.

Marc si è ritemprato in queste settimane di soste cercando di ritrovare il 100% della condizione fisico che aveva più volte lamentato prima e dopo l’operazione, soprattutto quella alla spalla infortunata in Indonesia lo scorso anno. Peraltro Marquez il suo Mondiale lo ha già vinto, a dire il vero come tutti gli spagnoli, e in MotoGP ce ne sono tanti, che hanno esultato per la vittoria della Coppa del Mondo di calcio da parte della Spagna contro l’Argentina in finale.

Per il resto Marc non ha cambiato la sua solita location vacanziera, alle Isole Baleari, per la precisione Minorca, dove ha fatto grandi nuotate, gite in barca e tanto divertimento in compagnia della fidanzata storica, Gemma Pinto ma anche di alcuni amici e ovviamente l’inseparabile fratello Alex pure lui alla ricerca della migliore condizione dopo la bruttissima caduta di Barcellona.

Bagnaia: operazione, Oliviero e un po’ di allenamento con Rossi

Vacanze un po’ più made in Italy per Francesco Bagnaia. Diventato padre da poco, Pecco si è goduto il piccolo Oliviero insieme a sua moglie Domizia Castagnini. Per Pecco è stata anche l’occasione di un piccolo day hospital, è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro. Un’operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti.

Anche per questo Bagnaia si è rimesso casco e tuta lo scorso fine settimana. Pecco, Valentino Rossi e i piloti della VR46 Riders Academy si sono ritrovati sul circuito di Misano per affrontare un pomeriggio di allenamento. C’erano anche Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti e Luca Lunetta.

Bezzecchi, sosta per recuperare: di corpo e di testa

Chi aveva forse più bisogno di staccare la spina, sotto tanti punti di vista era sicuramente Marco Bezzecchi. Dopo una prima parte di stagione sublimata dal trionfo del Mugello con tanto di allungo nel Mondiale, il Bez è finito in un tunnel di risultati negativi incredibile, per colpe sue e non. E si è pure fatto male, parecchio.

Dopo l’operazione alla clavicola post caduta al Sachsenring Bezzecchi è tornato in ospedale, questa volta per una revisione al ginocchio sinistro per pulire una ferita rimediata sempre nella caduta durante le qualifiche del GP di Germania.

Dopo le prime sette gare, aveva vinto quattro volte (Thailandia, Brasile, Stati Uniti e Italia), era arrivato secondo due volte (Spagna e Francia) e quarto in Catalogna. Questo lo aveva portato in testa con 102 punti di vantaggio su Marc Márquez, il principale rivale per il titolo.

Poi è cominciato un periodo di sfortuna e di episodi controversi, Bez incredibilmente non ha preso più un punto la domenica in gara: in Ungheria è stato centrato in partenza da Martin; a Brno dopo essere caduto nella Sprint è stato squalificato per aver spinto con due manate il marshal che stava rialzando la sua moto; ad Assen dopo un bottino di sei punti nella gara sprint è caduto rovinosamente nei primi giri del GP di Olanda; e ora lascia la Germania ancora una volta con un doppio zero alla casella punti.

Martin pronto a sfidare Pogacar

Il leader del Mondiale, Martín invece ha indossato la maglia numero 89 per affrontare una sfida speciale in bicicletta, partita dalla città delle Rose. Nella città catalana, il pilota Aprilia, insieme a un gruppo di amici, ha intrapreso un percorso suddiviso in otto tappe che lo ha portato a San Sebastián. In totale, il campione del mondo ha trascorso 31 ore in sella e percorso 876 chilometri, roba da far impallidire, quasi, un semi professionista.