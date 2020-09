MotoGp, Valentino Rossi: "Abbiamo lavorato bene"

Valentino Rossi festeggia la sua 148esima prima fila in MotoGp e guarda alla gara di domenica a Barcellona: “Abbiamo lavorato bene, già a partire dal venerdì. Sapevo di avere un bel passo e di poter essere competitivo, ma fare un buon giro in qualifica è sempre difficile. Sono riuscito a guidare bene, al limite, senza fare errori, quindi sono contento”.

“Essere in prima fila è sempre bello, perché è molto importante per la gara, in una giornata così è ancora più bello. Oggi ho firmato il contratto per correre anche l’anno prossimo, sono molto contento per questo”.

OMNISPORT | 26-09-2020 16:04