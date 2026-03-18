Valentino Rossi ha scelto Aldeguer, parla Uccio Salucci e Mir segue Bagnaia in Aprilia: c'entra Brivio

Mercato piloti MotoGP in fermento: Aldeguer vicino al Team VR46 di Valentino Rossi e Uccio Salucci mentre Joan Mir lascia Honda per Aprilia Trackhouse dove ritrova Davide Brivio con cui vinse il titolo in Suzuki

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il circuito di Goiania intitolato ad Ayrton Senna aspetta la MotoGP per il grande ritorno del Motomondiale in Brasile. Intanto è sempre on fire il mercato piloti. Perchè in attesa che i team ufficializzino i grandi colpi, da Acosta in Ducati a Bagnaia in Aprilia passando per Quartararo in Honda e Martin in Yamaha, ci sono anche altri movimenti che covano sotto la cenere. In tanti aspettano le mosse del Team VR46 ma anche un campione del mondo come Joan Mir che si muove può fare notizia.

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Salucci disegna il Team VR46 del 2027

Dopo aver confermato più di qualche chiacchierata con Aprilia nel recente passato, Alessio Salucci, per tutti Uccio, amico fraterno e braccio destro di Valentino Rossi al vertice del Team VR46 ha delineato quella che sarà la lineup di piloti per il prossimo anno: “Uno e uno: un pilota esperto e uno giovane. Questa è la mia idea – ha dichiarato Salucci a Motorsport.com – Ma non lo so. Al momento è un lavoro in corso”.

Aldeguer è il prescelto di Valentino Rossi

Anche se Salucci ha sottolineato la piena fiducia negli attuali piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli è impossibile che entrambi saranno sulla Pertamina anche nel 2027 dopo la conferma quasi forzata di quest’anno. E allora il nome di Fermin Aldeguer si fa sempre più forte per la VR46.

Aldeguer corrisponde a uno dei profili delineati da Salucci per il 2027. Un ulteriore atto da parte dei vertici Ducati che credono fortemente nel giovane spagnolo ora nel team Gresini che ha saltato il debutto in Thailandia per un infortunio patito in allenamento nella preseason sulle derivate di serie e che rientrerà proprio in Brasile. Così facendo Fermin avrebbe una Desmosedici ufficiale come da sempre nei suoi obiettivi.

Mir dalla Honda all’Aprilia Trackhouse ritrova Brivio

Altro colpo di mercato piloti MotoGP che si sta concretizzando in queste ultimissime ore vede Joan Mir lasciare la Honda per mettere piedi in Aprilia. Una scelta come quella di Bagnaia ma non nel team ufficiale ovviamente dove c’è già Bezzecchi. L’ex campione del mondo 2020 salirà su una moto di Noale del team satellite Trackhouse.

A volere fortemente Mir in Aprilia è Davide Brivio che conosce bene lo spagnolo con cui ha vinto un Mondiale Piloti nel 2020 quando era team principal della Suzuki. Joan è reduce da 4 anni non fortunatissimi con la Honda in continua ricostruzione e che il prossimo anno si affiderà alla voglia di emergere di un altro ex campione del mondo, Fabio Quartararo. A questo punto si avvicina la conferma con Honda di Luca Marini.

A far spazio a Mir in Trackhouse sarebbe Raul Fernandez nonostante i buoni risultati, la vittoria dello scorso anno a Phillip Island e il podio con cui ha cominciato la stagione in Thailandia. Per lui potrebbero aprirsi le porte della Yamaha a caccia di piloti per sviluppare il progetto V4.