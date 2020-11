MotoGp, Valentino Rossi ammette: "A un certo punto ho avuto paura"

Non ha avuto la qualifica che sperava ( partirà dalla diciottesima posizione ), ma Valentino Rossi è semplicemente contento di essere tornato in sella alla sua M1 per le ultime gare della stagione MotoGp , dopo aver saltato causa Covid il doppio appuntamento di Aragon . E’ lo stesso nove volte campione del mondo, ai microfoni di Sky Sport, ad ammettere di aver visto le proprie certezze vacillare: “A un certo punto ho avuto paura di non finire la stagione” ha dichiarato.

“Tutti i miei amici si negativizzavano , io no – ha detto il campione di Tavullia, tornato oggi in pista, nelle ore successive alle qualificazioni al Gp d’Europa -. Sapevo di gente che è rimasta positiva per cinquanta giorni e pensavo di non riuscire a rientrare. Quella sarebbe stata una grande beffa. E’ stata molto dura”.

Risultato positivo per la prima volta al coronavirus lo scorso 15 ottobre , Valentino Rossi ha dovuto lasciare la sella della sua Yamaha ufficiale fino a ieri, quando finalmente è arrivato il secondo tampone negativo di fila che gli ha permesso di riprendersi il posto in griglia, dopo che l’americano Garrett Gerloff aveva affrontato FP1 e FP2 al suo posto.

Domenica sarà complicata per il ‘Dottore’, chiamato a una dura rimonta dalla casella di partenza numero 18 sul circuito di Valencia . Rossi cercherà di fare il suo meglio anche per provare a risalire in una classifica mondiale che, attualmente, lo vede al quindicesimo posto e per ‘vendicare’ i tre ritiri consecutivi che hanno preceduto la doppia assenza, magari conquistando quel podio numero 200 nella classe regina che pare stregato.

Valentino, in ogni caso, ha trovato anche il tempo per dedicare un pensiero al fratello Luca Marini, che proprio oggi ha ufficializzato l’approdo in MotoGp, in Ducati a partire dalla prossima stagione: “Sono contento per lui – ha detto -. Mi diceva sempre che un giorno avremmo corso assieme e ha avuto ragione”.

OMNISPORT | 07-11-2020 20:38