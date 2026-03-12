Rossi: "Bagnaia si è perso", metti una sera a cena con Lorenzo e Agostini ma Salucci svela contatti Aprilia

In una supercena con le altre stelle della moto, da Lorenzo a Pedrossa, Stoner e Agostini, Valentino Rossi ha parlato della crisi di Bagnaia e della sua voglia di MotoGP. Intanto Salucci flirta con Aprilia

Cena stellata nel vero senso della parola. Non per quello che si è mangiato, non per lo chef che ha cucinato ma per chi a quella tavola rotonda si è seduto. Un numero di titoli e mondiali quasi incalcolabile e un talento fuori dalla norma. Stiamo parlando della cena-evento organizzata dalla MotoGP con alcuni dei migliori piloti della storia, da Valentino Rossi a Casey Stoner, da Jorge Lorenzo a Dani Pedrosa passando per Kevin Schwantz e poi lui, la leggenda delle leggende, Giacomo Agostini. Gran cerimoniere il patron Dorna, Carmelo Ezpleta.

E quando metti cotanti personaggi intorno a un tavolo gli aneddoti e le considerazioni sono oro colato da prendere al volo. Sul presente e sul passato, i problemi di Pecco Bagnaia, la bravura di Marc Marquez, la (non) voglia del Dottore di risalire su una MotoGP e tanto altro ancora.

Rossi e Agostini sui problemi di Bagnaia

Un’occasione speciale, tanti mondiali seduti intorno ad un tavolo. C’è Valentino Rossi che conosce mezza griglia, specie i suoi piloti dell’Academy, in particolare Bagnaia che l’ha visto crescere. In questa cena “stellata” si finisce per parlare delle difficoltà di Pecco con Ducati lo scorso anno, Vale e Agostini dicono la loro, anche Lorenzo. Questo il dibattito ricostruito da MemasGP:

Rossi : “Purtroppo Pecco è un po’ perso invece”

: “Purtroppo Pecco è un po’ perso invece” Lorenzo : “Ma è la moto che non gli piace?”

: “Ma è la moto che non gli piace?” Rossi : “L’anno scorso in frenata ed entrata era molto forte, quest’anno no”

: “L’anno scorso in frenata ed entrata era molto forte, quest’anno no” Pedrosa : “È strano perché a volte è veloce”

: “È strano perché a volte è veloce” Rossi : “Soprattutto nelle prove”

: “Soprattutto nelle prove” Pedrosa : “Allora forse può dipendere dalla gomma…”

: “Allora forse può dipendere dalla gomma…” Rossi : “Io penso che vedere Marc Marquez arrivare e andare così forte non è facile psicologicamente”

: “Io penso che vedere Marc Marquez arrivare e andare così forte non è facile psicologicamente” Lorenzo : “Un po’ come me che ha bisogno che tutto sia perfetto”

: “Un po’ come me che ha bisogno che tutto sia perfetto” Rossi : “È molto preciso, guida pulito”

: “È molto preciso, guida pulito” Lorenzo : “Quando qualcosa non gli quadra soffre”

: “Quando qualcosa non gli quadra soffre” Rossi : “Il problema grande è che Pecco finisce la gomma posteriore, negli ultimi giri va più piano. L’anno scorso invece era fortissimo negli ultimi giri”

: “Il problema grande è che Pecco finisce la gomma posteriore, negli ultimi giri va più piano. L’anno scorso invece era fortissimo negli ultimi giri” Agostini: “Io credo sia questione di testa, un po’ si è demoralizzato”.

Valentino ammette: “Mai più su una MotoGP”

In un altro momento della serata, Dani Pedrosa, in questi anni dopo il ritiro collaudatore Ktm a volte in gara con una wild card, ha chiesto a Rossi: “Ma la MotoGP quando la riprovi?”, secca la risposta del Dottore: “Mai!”. Poi Vale spiega: “Un sacco di persone me lo chiedono, se ho voglia di provare la MotoGP, ma se non corri… che la provi a fare, no, non mi manca, non ho voglia di provarla. Però giro, con la R1, la R6, con le minimoto, con Pecco, con Bezzecchi, con Franco (Morbidelli, ndr), mio fratello (Luca Marini, ndr)”.

Salucci, contatti Team VR46 con Aprilia: e Ducati?

E se Valentino Rossi si è gustato una splendida cena con una grande compagnia di pari livello, il suo grande amico e socio, Uccio Salucci, team director della VR46 ha parlato a Motorsport.com degli scenari, passati, presenti e futuri della squadra rivelando tra le altre cose che davvero, come si era vociferato lo scorso anno, c’è stato un colloquio con Aprilia per diventarne team clienti:

“Abbiamo parlato un po’ con Aprilia – rivela Salucci – perché Aprilia voleva parlare con noi, e siamo dei gentiluomini. Conosco Massimo Rivola (CEO di Noale, ndr) da molti, molti anni. Quando Valentino Rossi ha provato la Formula 1 con la Ferrari, ha gestito la situazione; era il 2004, 22 anni fa. Conosco Massimo; è un bravissimo uomo e un ottimo manager. Abbiamo parlato una volta, due o tre volte, perché no? Ma non ho mai pensato di lasciare la Ducati”.

Le trattative di VR46 per continuare come team satellite Ducati stanno procedendo e, secondo indiscrezioni il nuovo accordo durerebbe tre anni. Uccio Salucci conferma: “Siamo molto vicini alla firma. Mancano solo alcuni dettagli minori. Credo che l’annuncio potrebbe essere ufficializzato il mese prossimo . Siamo molto vicini a rinnovare il contratto con Ducati che a nostro avviso resta la moto migliore”.