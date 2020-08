MotoGp, Valentino Rossi: "Che la lezione sia servita"

Valentino Rossi torna a parlare a pochi giorni dal Gran Premio di Stiria, sempre al Red Bull Ring, dove la scorsa settimana si è sfiorata la tragedia alla curva 3 a seguito dell’incidente innescato da Zarco che quasi coinvolgeva il Dottore.

“La gara dello scorso fine settimana è stata spaventosa. Alla fine tutti i piloti stanno bene e questa è la cosa principale, ma serva da lezione per tutti noi, specialmente per i piloti. Ci divertiamo tutti in pista cercando di finire davanti, ci godiamo tutti le battaglie, ma alla fine la tua sicurezza, così come quella degli altri piloti, è più importante delle posizioni guadagnate”, è la nota diffusa dalla Yamaha.

OMNISPORT | 19-08-2020 13:59