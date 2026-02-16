Valentino Rossi, compleanno rovinato da papà Graziano: "Mi ha fatto male", il messaggio di Ambra Arpino

Valentino Rossi compie 47 anni ma papà Graziano si rifiuta di fargli gli auguri dopo i contrasti e la compagna Ambra Arpino prova a mediare. La leggenda della MotoGP è triste

Sono 47 per il 46. Numeri come quelli che hanno costruito la leggenda, il mito del motociclismo. E’ il giorno del compleanno per Valentino Rossi, il Dottore della MotoGP capace di vincere come pochi di trascinare come nessun altro prima e dopo di lui. Un personaggio dentro e fuori la pista. Un simbolo che ancora oggi, forse, pur riconoscendo la grandezza di Marquez, manca alla classe regina. Eppure il genetliaco di Vale, festeggiato col podio nella 12 ore di Bathurst su quattro ruote, è forse il più amaro degli ultimi anni. Perchè non arriveranno gli auguri di papà Graziano a causa di una querelle che non riguarda certo il mondo dei motori ma la sfera familiare.

Il compleanno e gli auguri negati di papà Graziano

“Sono stato attaccato da lui con molto livore per cui non sono io che devo fare gli auguri a lui, ma è lui che deve farli casomai a me”. Parole dure quelle di Graziano Rossi al Resto del Carlino. Ancor di più se pronunciate nel giorno del compleanno di Valentino Rossi, suo figlio. Colui al quale ha trasmesso la passione per la moto con quei geni che lo hanno trasformato in un campionissimo.

La faida familiare tra i Rossi è ancora fresca, forse troppo, per metterci una pietra sopra. Un triangolo che ha spaccato la famiglia, da una parte Valentino Rossi, dall’altra il padre Graziano oggi 71enne e la sua nuova compagna quell’Ambra che pare essere il pomo della discordia ma anche colei che sempre al Resto del Carlino prova a tendere la mano verso il Dottore: “Io certamente che farò gli auguri a Valentino”.

Valentino Rossi, leggenda della MotoGP

Le primavere sono 47. Festeggiate, ieri, a modo suo, correndo e arrivando sul podio anche se in una gara di quattro ruote, in Australia. Leggenda, icona, campionissimo. Scegliete voi il termine. Qualsiasi superlativo o appellativo di grandezza van bene per fare gli auguri di buon compleanno a Valentino Rossi. Che supera quel “quarantasei” che da semplice numero è diventato una sorta di doppia pelle cucito addosso di un atleta che è andato oltre le vittorie per entrare nel mito.

È il 31 marzo del 1996 quando un Valentino Rossi ancora 17enne esordisce nel Motomondiale classe 125. Il 4 agosto, arriva il primo podio in carriera: Valentino è terzo sulla sua Aprilia nel GP d’Austria. Il 18 agosto 1996 ecco la prima vittoria in carriera di Valentino Rossi che arriva davanti a tutti nel circuito di Brno.

Sempre a Brno il 31 agosto 1997, Valentino conquista anche il suo primo Mondiale, classe 125. Ne arriveranno ben altri 8, al secondo colpo, due anni dopo, va a segno nella classe 250, quindi vola nell’allora classe regina, la 500cc. Il 9 luglio 2000, a Donington, ecco la prima vittoria in 500 per Valentino Rossi: ha 21 anni 4 mesi e 23 giorni. Nel 2001 a Phillip Island, arriva il suo primo Mondiale in top class.

E pensare che la data in cui Vale ha corso la sua ultima gara, 14/11/21 sommando le cifre degli anni mesi e giorni dà proprio 46 e Vale scende dalla moto dopo aver percorso 46mila chilometri.

L’anno dopo nasce la MotoGP ed il primo mondiale della nuova classe regina porta la sua firma. Rossi è l’unico pilota al mondo a vantare un curriculum con la vittoria del campionato in ben quattro categorie 125, 250, 500 e MotoGP. Alla fine della fiera saranno 9 i mondiali vinti. Solo Giacomo Agostini (15) e Angel Nieto (13) ne hanno conquistati di più considerando tutte le Classi. E’ al pari di Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Rossi saluta a Valencia nel 2021 dopo 26 stagioni, 432 gare, 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi, 65 pole position e 96 giri veloci.

Valentino Rossi oggi: il matrimonio, Giulietta e Gabriella

Ovviamente c’è un Valentino Rossi fuori dalle competizioni. Compagno, padre e anche zio. Visto che a poche ore dal suo 46° compleanno il Dottore ha festeggiato il battesimo della nipotina Angelina, figlia del fratello Luca Marini, pilota pure lui ancora in attività con la Honda, e Marta Vincenzi.

Vale da diversi anni oramai è legato sentimentalmente a Francesca Sofia Novello. Dopo tante fidanzate, relazioni e flirt, il Dottore ha trovato la donna della sua vita nella modella, nel recente passato anche conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Proprio a inizio 2025, Rossi e Novello hanno avuto la loro secondo genita, Gabriella che è andata a fare compagnia alla sorellina Giulietta, nata il 4 marzo 2022.