MotoGp: Valentino Rossi con il dubbio gomma

Valentino Rossi pondera bene il da farsi in vista del Gran premio di Thailandia. Il ‘Dottore’ ha parlato al termine delle prove di venerdì. “I nostri avversari sono molto forti per cui per la gara c'è da lavorare e c'è anche da scegliere la gomma giusta sia all'anteriore che al posteriore” ha sottolineato.

"Comunque è stato un venerdì positivo perché tutte le Yamaha sono là davanti. Siamo forti, siamo veloci. Specialmente quando abbiamo montato la mescola più morbida per il time-attack la moto ha funzionato benissimo" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 04-10-2019 15:46