MotoGp, Valentino Rossi dà un consiglio alla Yamaha

Non è stata certamente una giornata semplice per Valentino Rossi che durante le qualifiche a Montegi non è riuscito ad andare oltre alla quarta fila: "Nelle PL4 sono andato abbastanza bene, in qualifica la pista non era perfetta ma siamo andati tutti fortissimo, gli altri di più".

"A me è mancato qualche decimo, dovevo fare di più in frenata. In questo fine settimana stiamo provando a fare qualcosa di diverso per migliorare in staccata, non è facile, ma ci proviamo. Per domani è tutto da vedere, perché correremo sull'asciutto e ci saranno da valutare le temperature per quanto riguarda la scelta delle gomme" ha concluso il 'Dottore' a Sky Sport.

Il centauro di Tavullia ha poi voluto dare un consiglio alla Yamaha in vista del prossimo anno: "Secondo me serve innanzitutto un motore che vada più forte in rettilineo e anche che sia più efficace nell'erogazione perché sul dritto perdiamo sempre un po'. Stiamo lavorando tanto sull'elettronica anche con diversi nuovi ingegneri italiani e stiamo anche facendo dei discreti progressi sotto questo aspetto, ma c'è ancora da lavorare tanto".

Di tutt'altro umore il suo compagno Franco Morbidelli, che ha conquistato il secondo posto nelle qualifiche: "Oggi è andata molto bene e devo ringraziare la squadra per questo, vedremo cosa accadrà domani".

"La squadra sta facendo un ottimo lavoro, stiamo lavorando bene insieme. Mi stanno dando una grandissima mano, lavoriamo piano piano per stare a passo con tutte le Yamaha. Non è facile perchè quando sei settimo a volte sei l'ultimo di tutte le Yamaha".

Settimo tempo, invece, per Andrea Dovizioso: "Non sono stato veloce nella parte bagnata, dalla curva 9 in poi. E il gap dai primi non è neanche tanto, questo scoccia ancor di più".

"Spero che questo piazzamento non condizioni la gara perchè i piloti forti sono nelle prime quattro posizioni. Dobbiamo metterci nella condizione giusta, non siamo male ma la scelta delle gomme sarà complicata: davanti siamo al limite con la media e la morbida".

SPORTAL.IT | 19-10-2019 14:10