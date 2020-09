MotoGp, Valentino Rossi e due gare speciali

Valentino Rossi è rilassato e non vede l’ora di gareggiare a Misano, circuito che sarà teatro dei due prossimi appuntamenti del Motomondiale. “Correre su questa pista è sempre molto speciale per me – sottolinea il numero 46 della Yamaha -. E’ molto vicina a casa mia, a soli 10 chilometri di distanza, è quindi anche comodo arrivarci”.

“L’anno scorso siamo stati molto forti qui, quindi speriamo di poterci confermare anche nel 2020 e di ottenere dei risultati positivi. Nel 2019 siamo rimasti appena fuori dal podio, ora vogliamo lottare per le prime posizioni” aggiunge il Dottore.

09-09-2020